2客排餐64萬！彰化餐廳開錯發票急尋　「稅金暴漲806倍」員工自責

記者唐詠絮、李忠憲、莊智勝／彰化報導

二客排餐竟然要價64萬！彰化員林「雅典那之宴」餐廳16日中午開錯發票，客人點了2份排餐，金額為803元，但店家卻誤開出64萬4809元的發票，5%的營業稅從40元暴漲到3萬2240元，業者急忙PO網尋找發票，希望該名客人發現後能主動返店更正發票。《ETtoday新聞雲》記者昨夜走訪雅典那之宴，目睹該名開錯發票的店員相當自責，情緒十分低落不發一語。

▲該名員工結帳開發票時，疑似系統LAG或當機，錯開出64萬多元的發票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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「雅典那之宴」員林店在臉書粉專PO出緊急通知，表示16日中午一對疑似母女的顧客來店用餐，並點了一份豬排、一份雞排共2客排餐，結帳金額應為803元，但當時櫃台負責結帳的店員卻疑似因為系統LAG、或是出現當機，誤開出64萬4809元的發票，且當下也未發覺，直到事後對帳才發現這一嚴重疏失。

而開出的發票包含了5%的營業稅，原本803元的2客排餐，店家只需繳40元的稅金，但店員卻誤開出64萬多元的發票，算下來稅金暴漲到3萬2240元，是原本的806倍，不得已之下，業者只好在臉書PO出監視器畫面，希望看到資訊的該名顧客能夠帶著發票返店進行更正。《ETtoday新聞雲》記者昨夜走訪該店，目擊該名店員得知因自己的疏忽開出錯誤發票、恐怕得害店裡繳出3萬多元的稅金後相當自責，臉上神情十分低落、不發一語。

▲餐廳「雅典那之宴」員林店開錯發票，營業稅額暴漲806倍，業者急忙PO文協尋。（圖／記者唐詠絮攝）

今《ETtoday新聞雲》記者一早再度走訪店家，謝姓業者出面受訪，表示拿到錯誤發票的客人疑似是一對母女，因發票與正確金額差異很大，若對方願意將發票拿回來更正，店裡也將準備一點小禮物，但謝姓業者也說，「我不會想把這個（小禮物）講出來，不想把這件事變成一種交易的感覺，這是我們的誠意，本來就是我們失誤造成的問題。」

謝姓業者說，倘若發票拿不回來，就只剩下自行吸收高額稅金、或到稅捐處進行更正兩條路可走，雖然稅捐處可以更正，但卻僅有3次機會，「我們有3家餐廳，開錯發票的頻率太高了，服務人員忙起來常常會忽略，沒有核對正確金額，這樣的情況下3次機會很快就會用完；我也不想造成櫃台人員的心理壓力，對這個工作崗位有恐懼感，當然我們之後員工訓練會再加強，請大家謹慎，核對無誤後再按確認，同時也希望，如果可以的話，客人拿到發跳後也能幫我們檢查。」

謝姓業者也說，現在只希望該名顧客看到的話願意跑一趟，讓店裡做廢這張64萬多元的發票，開出正確的金額就好。

▼謝姓業者今出面受訪說明情況。（圖／記者唐詠絮攝）