肉肉臉變大石頭！嬰兒用抑菌霜慘變「大頭娃娃」　產品確認含激素

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸日前爆出離譜的「大頭娃娃」事件，有多名幼童使用抑菌霜後，出現臉腫大的現象，並伴有發育遲緩、多毛等症狀。福建漳州今（17）早通報，稱涉事抑菌霜含有激素，將依法從嚴查處涉事企業及相關人員。

▲大陸嬰兒護膚品含超量激素，導致嬰兒變成大頭娃。（圖／翻攝 風聞社區＠紅豆奶茶大杯）

綜合陸媒報導，有家長從市面上購買一款「益芙靈多效特護抑菌霜」，從孩子2個月大開始塗抹，結果寶寶出現了多毛、臉腫脹的問題，不但沒有長高還不停發胖，臉部浮腫像是「大頭娃娃。」

▲原本健康的寶寶發育遲緩，臉摸上去硬硬的。（圖／翻攝秒拍）

讓父母更擔心的，孩子額頭汗毛開始長得又黑又密很長，身上各處也開始長汗毛，發育也遲緩，不會翻身，臉摸上去硬硬的，就像塊大石頭一樣，戳也戳不動。

▲父母相當心疼。（圖／翻攝秒拍）

據悉，「益芙靈多效特護抑菌霜」的生產廠商為福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司。事件曝光後，生產商一開始堅稱面霜是無添加、無激素，指責家長跟博主是炒作，會考慮控告家長，更刊登了有關「不含激素」的報告。

▲涉事產品。（圖／翻攝自觀察者網）

由於當地醫院收到多起類似個案，漳州市衞健委收到報告後，聯合市場監管局介入調查。當局今早通報指出，日前事件處置工作組赴江蘇、浙江兩省四市，先後走訪衛健部門、相關醫院、部分產品經銷點等，對涉事產品流向地的銷售和下架情況作進一步摸排，深入患兒家中走訪看望，瞭解患兒的健康狀況及診療進展。

經有檢測資質的第三方機構檢測，已確認召回的涉事產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

通報稱，涉事企業所在地衛健部門已將有關線索移送公安機關。公安機關已傳喚涉事企業主要涉案人員；下一步將對涉事企業及其產品作進一步調查，堅決依法從嚴查處涉事企業及相關人員。