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寒流來襲包裹嬰兒有撇步！「預留空間」避免髖關節傷害

▲鄭凱元醫師演示正確包裹嬰兒的方式。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

鄭凱元醫師演示正確包裹嬰兒的方式。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

寒流一波波來襲，大家都冷的包緊緊。可是對初生寶寶而言，下肢的包裹卻是大有學問。台東馬偕鄭凱元醫師表示：有研究報告指出，日本人、本土美國人和北歐原住民的＂發展性髖關節發育不良＂疾病好發率較高，推斷可能於其文化使用包巾包覆嬰兒的方式有關。

▲鄭凱元醫師演示正確包裹嬰兒的方式。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

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▲▼早期治療只需要以吊帶固定，半年後通常可恢復正常。

鄭凱元醫師表示，他們習慣將嬰兒雙腳拉直裹緊。因此，家長應避免讓嬰包的髖關節處於不良姿勢，如須包裹或固定嬰兒的身體時，應預留足夠空間，讓嬰兒雙脚可自由屈曲及伸展。鄭醫師也呼籲媽媽在照顧初生嬰兒時，要特別留意兩支腳有沒一樣長，雙邊鼠蹊部的皺褶是否對稱？”髖關節發育不良”的早期治療只需要以吊帶固定，半年後通常可恢復正常，許多新生兒在出生時未診斷出來，等過二歲才來處理，都需要手術介入，而且之後發展的預後都比較差，形成未來的遺憾！提醒家長要早發現早治療！

台東馬偕骨科鄭凱元醫師說：發展性髖關節發育不良的發生率大約為千分之1至1.5。較常見於女性、第一胎、臀產位、有家族病史、母胎時有羊水減少現象的新生兒。其原因與嬰兒關節較為鬆弛及子宮內的空間狹窄導致髖關節脫位的壓力增加有關。

▲鄭凱元醫師演示正確包裹嬰兒的方式。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

正確與錯誤包裹嬰兒的示意圖。

髖關節是一個球窩關節，由股骨和髖臼形成，而其發展極需要髖臼和股骨頭的相互刺激，才能形成正常成人包覆性完整的髖關節。反之若髖臼和股骨頭之間不穩定甚至保持在脫位的狀態。髖臼的發展會淺而平，而股骨頭會發展成不平整的圓形且股骨頸的角度改變。將來會有髖部疼痛、長短腳、跛行、臀中肌無力（Trendelenburg gait）、脊椎代償性的過度彎曲、早期髖關節退化等後遺症發生。髖關節脫臼的新生兒不一定有明顯的症狀，但家長還是可以由一些外觀的徵兆去注意嬰兒的髖關節是否有問題？如：活動嬰兒髖關節時是否有聲響或卡住的感覺、雙邊鼠蹊部的皺褶是否對稱、雙邊髖部外展的角度是否對稱、雙腳平放腳是否等長等觀察，在出生幾週內發現異樣並儘快就醫，治療上會以Pavlik吊帶固定，幾週內就可簡單快速地矯正回來。

▲鄭凱元醫師演示正確包裹嬰兒的方式。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

父母可透過外觀的徵兆，注意嬰兒的髖關節是否有問題。

天氣寒冷在包褢小BABY有很小細節須留意，如：包裹或固定嬰兒的身體時，應預留足夠空間，讓嬰兒雙脚可自由屈曲及伸展；若使用揹帶揹抱嬰兒時，應選用有承托嬰兒大腿部位（由臀部至大腿位置）的揹帶，以防嬰兒雙腳下垂，讓髖關節受壓迫；而使用汽車專用的嬰兒座位，應選用有足夠空間的款式，讓嬰兒伸展髖關節和雙腳。注意以上細節，就可讓嬰兒髖關節正常成長，且可溫暖度過寒冬。

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寒流包裹嬰兒撇步預留空間髖關節傷害吊帶固定

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