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前天開始發燒、咳嗽　陳時中坦言「已採檢」：我也懷疑有病毒

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間緊急召開記者會，宣布北部醫院再增1護理師確診。指揮官陳時中今日戴口罩上陣，他坦言前天中午不太舒服，第二天早上有發燒，請教專業人員後進行採檢，所幸採檢結果出爐為陰性，只是一般的病毒。但他也笑道，現在採檢時陰時陽，前兩天都警告同仁「不要靠我太近」。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，自己並非第一次採檢，先前有一次病得很厲害，也有採檢，採檢過程當然也很不舒服，還好這次不是流感或新冠，而只是一般的感冒。他笑道，雖然病毒陰陰陽陽，但可能性很低，有症狀採檢發病前一定會驗出來，但自己還是盡量戴上口罩，也警告同仁前兩天別靠近。

陳時中提到，現在採檢無法當作唯一依據，因為病毒是在發病前兩天開始有傳染力，更前面驗不出來，今日確診的護理師就是該類案例，國外拿PCR陰性證明入境卻確診，很大一部分也是潛伏期問題。

指揮中心表示，案852為與案838同醫院工作之護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸。案852於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

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