北部醫院2群聚！陳時中宣布「封病房不封院」：疫情最快1/24才明朗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部某醫院再增1護理師染疫（案852），為染疫醫師（案838）接觸者，醫院共匡列54名醫護人員需居家隔離，包括22名醫師、32名護理人員。該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。陳時中強調，因為病毒有潛伏期，疫情是否再擴散，要到1月24日至28日才會比較明朗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案838與852曾接觸1小時，在匡列接觸者後，採「封病房不封院」，目前看來急診尚無影響，但因為有22名醫師需居家隔離，所以至1月21日期間門診將暫停，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。但若醫師人力吃緊的話，也可以調配其他醫院做相關支援。

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另外，院方已緊急將病患移出病房，並將仍留院照顧的9人移至病室隔離，其餘31名出院者有9人曾被染疫醫護直接照顧，列為居家隔離，其餘則匡列為自主健康管理至1月28日。

▲病房病室。（圖／記者嚴云岑製）

該起群聚先後匡列2批接觸者，今日確診護理師在1月11日首波採檢時驗出陰性，但1月14日卻出現咳嗽症狀，自主通報二採確診。陳時中表示，案838、案839匡列之醫院接觸者468位，265位是醫院工作者，明天會再複採一次，第二波檢驗也是陰性，才能比較放心。至於第二波擴大採檢的452名均為陰性。

因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

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