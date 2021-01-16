染疫護理師全家4人隔離！　父親、哥哥流鼻水住院隔離

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今晚緊急公布一名本土確診（案852），是北部醫院染疫醫護另一名護理師同事。陳時中表示，該護理師平常都是騎摩托車上下班，家裡共有5人，目前其他4人都居家隔離，其中爸爸和哥哥有流鼻水症狀，目前住院隔離。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚臨時召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

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852為與案838同醫院工作護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸，案852於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動，1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

指揮官陳時中說，因應本起事件，該院已將個案上班病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

目前衛生單位已掌握個案接觸者及進出該病房者，將全數進行採檢，並進行相關人員居家隔離，同病房護理人員將全數進行居家隔離，醫師則由醫院安排停止臨床工作，在家中進行隔離至1月21日，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。

而同病房已出院病人中，個案直接照護病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日，後續將依疫調情形持續匡列並進行後續防治作為。陳時中也表示，案838、案839匡列醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，將於明（17）日進行第2次採檢。

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