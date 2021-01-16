北部醫院染疫醫「感染源」曝光！　案812美返台60多歲男

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布確診1例本土病例，為染疫醫護醫院同事，指揮中心今也公布染疫醫師的感染源，為案812，案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國後確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚臨時召開記者會。（圖／攝影中心）

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案812返台時持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢後確診。

另外，今也新增1例本土確診，為染疫醫同事。陳時中表示，在第二波採檢中，驗出1例確診者，為案838接觸者，為20多歲女性護理師。

案838為北部某醫院醫師，發病前曾經照顧新冠重症個案，8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢，11日檢出陽性，於12日確診，同住女友（案839）為同院護理師，由於並未接觸或負責照顧新冠個案，列為醫師的社區接觸者，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，12日確診。

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