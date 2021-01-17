桃園某醫院驚爆院內群聚！休息室驗出病毒…醫師緊急隔離

記者柯振中／綜合報導

桃園某醫院爆發群聚感染，32名護理師、22名醫師居家隔離，引起社會熱議。指揮中心指揮官陳時中表示，染疫醫師確診後，在院內環境進行採檢，驗出休息室內4個點有病毒，同室的醫師已列為居家隔離對象。

▲桃園某醫院再爆醫護染疫，指揮中心緊急召開記者會。（圖／記者李毓康攝）



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案838為桃園某醫院的醫師，先前照顧新冠肺炎重症個案（案812）後，身體出現狀況，採檢後確診新冠肺炎，同住的護理師女友也跟著染疫，是國內第839起病例。

國內新增2例本土個案，指揮中心擴大採檢，匡列同科系、短暫接觸人員，一共452人，也針對院內環境進行檢驗，其中又有一名護理師確診，是案838的同事，雙方曾在護理站短暫接觸一小時。

▼指揮中心緊急採撿院內環境，發現案838的休息室驗出病毒。（圖／記者李毓康攝）



檢驗院內環境後，發現案838的休息室內有病毒，4個點檢驗出病毒反應，因此緊急封室，共用休息室的醫師也已經居家隔離。

至於是否會有封院的打算？陳時中則說，不會有封院的考量，目前採取「封病房不封院」的方式，急診尚無影響，但有22名醫師需要居家隔離，所以到21日以前，門診會暫停，後續再看看檢驗結果以及相關狀況，再來評估是否恢復看診。而醫院出現這種狀況，也讓民進黨前立委、婦產科醫師林靜儀說，這次應該定義為院內群聚了。

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