院內感染突擴大！　北部醫院緊急通知：停止收桃園救護車病患

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日晚間10點突然開記者會，表示北部某醫院30多歲男醫師（案838）因照顧新冠患者，不慎染疫，20多歲護理師女友也確診後，再新增一名護理師同事也確診（案852），為第3位醫護人員染疫。對此，桃園市消防局救護車本來下午開始將輕症患者送進該急診室，不過晚間院方緊急通知，救護車深夜再度協助改送其他醫院。

▲民眾突收到採檢通知，趕到北部該院急診室外聚集。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



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據了解，該院12日曾經啟動應變計畫，包括桃園市救護車也配合，幫忙將急診改送其他醫院。不過因近日本土疫情未增加，桃園市消防局接獲醫院通報，16日下午開放輕症患者可送來急診。

沒想到16日晚間該院確定擴大感染，院方除了緊急召回相關接觸民眾立刻到院篩檢，該醫院再度通知，所有急診一律改送其他醫院，桃園勤務指揮中心也已通報各分隊。

陳時中16日晚間開記者會表示，新增確診的護理師與確診男醫師，曾接觸1小時，在匡列接觸者後，醫院採「封病房不封院」，目前看來急診尚無影響，但因為有22名醫師需居家隔離，所以即日起至1月21日門診將暫停，之後看採檢結果，再評估是否恢復看診。若醫師人力吃緊的話，可能調配其他醫院支援。

該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

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