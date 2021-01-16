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通緝犯藏匿綠島工作　海巡執行防疫篩檢揪出歸案

▲陳姓男子欲搭船到綠島，遭安檢人員執行防疫篩檢，查出通緝犯身份。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

陳姓男子欲搭船到綠島，遭安檢人員執行防疫篩檢，查出通緝犯身份。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所於16日上午執行離島客船安全檢查時，發現1名陳姓通緝犯欲搭船出港前往綠島，經確認身分後逮捕並移送至台北地方法院歸案。

第一三岸巡隊表示，安檢人員16日上午09時前往綠島客船「天王星號」，利用新式科技裝備實施居家檢疫人員篩檢，意外發現一名年約30歲的陳姓男子疑似因詐欺案件遭台北地方法院發布通緝。

▲陳姓男子欲搭船到綠島，遭安檢人員執行防疫篩檢，查出通緝犯身份。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

▲▼陳姓經確認身分後立刻遭逮捕並移送至台北地方法院歸案。

安檢人員不敢大意，立刻聯繫台北地方法院及台東縣富岡派出所等單位查證，結果確認陳如個當事人身分及通緝令等資訊無誤後，由海巡人員實施逮捕並移送至台北地方法院歸案。

據安檢人員了解，陳姓男子表示自己在綠島工作，沒想到這次會在年前被查獲。

▲陳姓男子欲搭船到綠島，遭安檢人員執行防疫篩檢，查出通緝犯身份。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

第一三岸巡隊呼籲，今年1月11日起配合居家防疫篩檢工作，利用科技偵蒐裝備針對外離島旅客加強身份核對，嚴謹查緝工作避免有居家隔離人員違規外出之情形，為國人健康嚴格把關；另提醒若民眾若於海域、岸際等地區如發現異常狀況或不法情事，可撥打「118」免付費服務專線，海巡署將竭誠為您服務。

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