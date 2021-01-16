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怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，民權西路上1處民宅在13日遭人闖入，但僅偷走一串有家門、汽車以及停車位的鑰匙，警方追查發現1名男子涉有重嫌，隨即攔查發現竟是通緝犯，且還曾經在2020年11月間於承德路偷取工地電纜線。

▲▼男子翻牆闖空門偷鑰匙，警方當街偶遇帶回，發現男子還因案遭通緝未到。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子翻牆闖空門偷鑰匙，警方當街偶遇帶回，發現男子還因案遭通緝未到。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，51歲的蔡姓男子，向住在中山區的林姓朋友商借機車，竟然跑到大同區翻牆闖空門，警方獲報後展開追查，林姓車主得知事態大條，隨即告知警方是將車借給1名蔡姓男子，警方就到附近調閱監視器。

警方調閱監視器途中，發現1名特徵與林姓車主所述的蔡男相符，隨即上前攔查，帶返所後發現確認蔡男無誤，最後將人當場逮捕，男子也當場坦承犯行，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

警方指出，蔡男還因毒品、竊盜案遭發布通緝，另外查出，蔡男曾經在2020年11月間，涉嫌在承德路2段一處工地，偷走電纜線，最後也將通緝、另案竊盜一併送辦。

雖然蔡姓男子辯稱，當時只是撿鑰匙，但監視器畫面拍下，男子翻牆闖空門竊盜的事實，且懷疑男子偷鑰匙是要進一步趁家中無人入內行竊，所以也呼籲民眾，家中門窗千萬要記得上鎖，以免宵小趁其不備偷走財物。

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