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2025年消除C肝！花蓮擴大肝炎篩檢　呼籲珍惜免費治療機會

▲花蓮縣衛生局自今年1月起共安排93場次健檢活動，將醫療團隊帶進社區、部落就近為民眾健康把關。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局自今年1月起共安排93場次健檢活動，將醫療團隊帶進社區、部落就近為民眾健康把關。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部制定「2025年消除Ｃ肝」國家政策，花蓮縣衛生局自民國2004年起編列預算，補助辦理社區整合式篩檢，提供B、C型肝炎篩檢，並爭取民間團體資源走入社區擴大肝炎篩檢，在積極篩檢及轉介就醫努力下，花蓮2019年肝癌標準化死亡率為17.7／每十萬人口，自2012年來首度低於全國平均的18.8／每十萬人口；肝病及肝硬化死亡率近五年來也呈現下降趨勢。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，B、C肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染B、C肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，目前花蓮縣30-79歲鄉親在籍在戶篩檢率已達26.23%（在籍在戶比率以70%估計），朱局長提醒符合衛生福利部國民健康署B、C型肝炎篩檢資格的鄉親，年滿45歲至79歲之民眾可終身接受一次篩檢服務（原住民為40-79歲），抽血檢查不需空腹禁食，鄉親只要前往有提供成人預防保健檢查的基層診所、衛生所及醫院，皆可抽血篩檢B、C型肝炎。經檢查發現B、C肝炎陽性個案，也應接受進一步檢查及治療評估，以阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

▲花蓮縣衛生局自今年1月起共安排93場次健檢活動，將醫療團隊帶進社區、部落就近為民眾健康把關。（圖／花蓮衞生局提供，下同）
 
朱家祥指出，自今年1月起本縣13鄉鎮市衛生所安排共93場次的社區健檢活動，將醫療團隊帶進社區、部落做篩檢服務，就近為民眾健康把關。今年推出的整合式篩檢活動內容包含免費成人健康檢查（40至64歲，每3年1次；65歲以上，每年1次；55歲以上原住民，每年1次；35歲以上小兒麻痺患者，每年1次）、B、C型肝炎篩檢(年滿45歲至79歲之民眾可終身接受一次篩檢服務；原住民為40-79歲）、免費長者健康檢查（65歲以上長者及55歲以上原住民）、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）等，鼓勵鄉親踴躍接受健康檢查。
 
朱家祥再次呼籲，花蓮縣目前已知Ｃ型肝炎陽性個案有1246人尚未接受RNA複檢，另有577位尚未接受治療，健保署自2019年1月起，放寬C肝治療給付條件，只要確認感染慢性C型肝炎且檢驗出C型肝炎病毒，不論有無肝纖維化，都免費提供藥物治療，由健保幫您出20萬元，請民眾珍惜健保署提供C肝患者終身1次免費治療的機會。

花蓮縣目前可以治療C型肝炎的醫療院所共有8家醫院、1家衛生所及2家診所，包含花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、衛生福利部豐濱原住民分院、秀林鄉衛生所、國泰聯合診所、北國泰聯合診所。

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