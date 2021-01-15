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高鐵男戴特製口罩吃蘋果　網一看笑翻：鴨嘴獸是你？

▲▼大陸一名年輕男子配戴「鴨嘴獸」造型口罩引熱議。（圖／翻攝新京報）

▲大陸一名年輕男子戴「鴨嘴獸」造型口罩引熱議。（圖／翻攝新京報）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸各地爆發新冠疫情，公共場所佩戴口罩已經是新日常，不過，近日在蘭州前往中川機場的高鐵上，一名男子在沒有脫下口罩的時候，不但吃起蘋果，還邊吃邊跟友人聊天。原來，男子戴的是一種「鴨嘴獸」口罩，中間沒有縫死，所以可以隨著嘴巴閉合，由於畫面太有趣，讓不少網友看了直呼笑翻。

《新京報》報導，這起事件發生在1月12日，影片曝光後，該報記者便向中鐵蘭州局蘭州客運段查證，當日沒有乘務員發現此情況。

報導指出，影片中的旅客所戴的口罩，其實不符合疫情防控乘車規定，如乘務員發現後，會提示其更換口罩或發放應急口罩，而車廂內雖未明確禁止乘客飲食，但乘務員也會及時提醒。 

▲▼大陸一名年輕男子配戴「鴨嘴獸」造型口罩引熱議。（圖／翻攝新京報）

▲男子沒脫口罩，邊吃蘋果邊跟友人聊天。（圖／翻攝安徽衛視）

這段影片上傳微博後，也引起大陸網友討論。《文旅中國》統計，光是14日一天，訊息轉載量就將近400篇。微博平台上的「乘客戴鴨嘴獸口罩列車上吃蘋果」、「高鐵驚現鴨嘴獸吃東西」和「乘客佩戴鴨嘴獸口罩列車內吃蘋果」相關話題閱讀近150萬次，討論量近200條。

至於大陸網友反應， 除了「鴨嘴獸是你吧」、「笑的鼻涕出來了」、「只有我笑了嗎」、「雖然這樣真的很不好，但我真得忍不住笑場」 之外，也有人撻伐男子的防疫態度，「跟沒戴有區別？做妖」、「這樣有防疫效果嗎？」等。

另，《齊魯晚報》報導，大陸電商平台其實都有販售這類口罩，除了依照嘴巴位置開口的「鴨嘴獸款」口罩外，還有鼻子部位開孔的「豬鼻子口罩」，雖然其用意是避免戴眼鏡起霧、降低戴口罩不適等，卻提高疫情感染風險，不符合官方戴口罩的防疫規定。

▲▼大陸一名年輕男子配戴「鴨嘴獸」造型口罩引熱議。（圖／翻攝新京報）

▲大陸電商平台有各種奇特造型口罩，防疫效果遭質疑。（圖／翻攝新京報）

 
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