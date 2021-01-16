西半部大範圍空品不佳台南紅色警戒　 啟動應變減緩紅害

▲台南市新營測站、台南測站及善化測站已達紅色預警等級，市府於清晨即啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣西半部16日清晨起整體風速相當微弱，境內污染顯著累積，至今晨起台南市新營測站、台南測站及善化測站已達紅色預警等級，市府於清晨即啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業。

據環保署預報，下午起北風增強，有助情況改善，但一波境外污染隨北風南下，空氣品質預估為橘色警示等級，至晚間可望結束，強勁的北風使擴散條件變好，空氣品質將逐漸好轉。

市長黃偉哲指出，16日這波境內外污染預計至晚上才會解除警報，在此期間，提醒市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動，如外出建議配戴口罩，加強自我防護。

環保局指出，16日西半部區域皆呈現大範圍空品不良狀態，要減緩區域性的空氣污染，無法依靠單一縣市完成，需區域合作減少污染源排放。一早由台南市主導啟動南部UAV飛鷹計畫，透過南部6縣市LINE群組橫向溝通啟動區域聯防，並掌握各縣市UAV執行回報情況，稽查重點主要針對農廢露天燃燒，一經查獲違法行為依法告發處分，以遏止減緩空氣品質惡化。台南市也對容易發生露天燃燒的區、大型營建工地進行空拍，面積共計100公頃，另加派地面稽查人員同時進行，強化應變效益。

此外，市府於清晨即啟動18個局處及公所成立跨局處應變小組，展開應變作業，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空污防制設備效率，107處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，並加強針對金屬表面處理業跟塑膠製造業工廠查核9家次、大型營建工地5處，透過加強本地污染源稽查，減少空氣污染源排放。

高污染車輛管制方面，柴油車污染排放為PM2.5及NOx主要排放來源，分別佔台南市污染來源16％及65％，環保局平時及空品不良時，利用車牌辨視系統輔助稽查效率，鎖定轄區內高污染柴油車出沒地點及熱區，執行柴油車目視判煙稽查，並通知有污染之虞車輛回檢，讓車輛排放符合標準。

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