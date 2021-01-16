無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

▲大陸在防疫過程中，問責不適任官員。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸本土新冠疫情復發，東北更出現自黑龍江省向吉林省蔓延情況，其中一例無症狀感染者在短短4天內，造成32例關聯病例，以致吉林省官方16日連發3起違反工作紀律問題的通報，劍指9位官員、地方職員，層級最高的是扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌。

扶餘市是吉林省松原市下，代管的一個縣級市。據吉林省衛健委最新通報，1名13日自黑龍江省輸入的一編號3無症狀感染者，在13到16日期間，已導致吉林省3市32人感染，分佈為通化市（12例）、公主嶺市（19例）、松原市（1例）。

以16日數據為例，過往被大陸官方認為「傳染力較低」的該例無症狀感染者，出現「超級傳播」情況，一天內吉林通報新增的13例無症狀感染者，均與他有關，多人與他一同參加培訓授課。

面對疫情蔓延，吉林省松原市紀委1月16日通報，查處扶餘市疫情防控工作中，3起違反工作紀律問題。一是扶餘市三駿鄉黨委書記柴澤義、鄉長劉廣臣、副鄉長孫遠峰、西孤家子村黨支部書記何樹風在疫情防控中領導不力、工作失職，存在「欺騙市疫情防控督導組」、形式主義、七上蠻下情況，其中何樹風被免職。

二是扶餘市國營伊家店農場黨委書記、場長劉貴財，副場長潘景峰和農場職工邢成順、李亮在疫情防控中失職失責問題，通報指控他們在黑龍江沿線的邊境巡邏，流於形式，免去劉貴財職務，其他人警告處分。

三是本次通報層級最高的官員，為扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌。通報稱，他在疫情工作中不認真負責，存在空白，未能及時糾正錯誤，給予通報批評。

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