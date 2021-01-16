　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲大陸在防疫過程中，問責不適任官員。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸本土新冠疫情復發，東北更出現自黑龍江省向吉林省蔓延情況，其中一例無症狀感染者在短短4天內，造成32例關聯病例，以致吉林省官方16日連發3起違反工作紀律問題的通報，劍指9位官員、地方職員，層級最高的是扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌。

扶餘市是吉林省松原市下，代管的一個縣級市。據吉林省衛健委最新通報，1名13日自黑龍江省輸入的一編號3無症狀感染者，在13到16日期間，已導致吉林省3市32人感染，分佈為通化市（12例）、公主嶺市（19例）、松原市（1例）。

以16日數據為例，過往被大陸官方認為「傳染力較低」的該例無症狀感染者，出現「超級傳播」情況，一天內吉林通報新增的13例無症狀感染者，均與他有關，多人與他一同參加培訓授課。

面對疫情蔓延，吉林省松原市紀委1月16日通報，查處扶餘市疫情防控工作中，3起違反工作紀律問題。一是扶餘市三駿鄉黨委書記柴澤義、鄉長劉廣臣、副鄉長孫遠峰、西孤家子村黨支部書記何樹風在疫情防控中領導不力、工作失職，存在「欺騙市疫情防控督導組」、形式主義、七上蠻下情況，其中何樹風被免職。

二是扶餘市國營伊家店農場黨委書記、場長劉貴財，副場長潘景峰和農場職工邢成順、李亮在疫情防控中失職失責問題，通報指控他們在黑龍江沿線的邊境巡邏，流於形式，免去劉貴財職務，其他人警告處分。

三是本次通報層級最高的官員，為扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌。通報稱，他在疫情工作中不認真負責，存在空白，未能及時糾正錯誤，給予通報批評。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了
餐會爆濺血衝突！　高大成回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河北南宫市「最嚴封城」　所有居民居家隔離、工作者不許返家

北京疫苗接種破170萬人　外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

吉林「1傳81─>98」超級傳播　外界憂病毒變異？

陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

電動車標榜快速充電「續航1000公里」　專家打臉：一定是騙子

肉肉臉變大石頭！嬰兒用抑菌霜慘變「大頭娃娃」　產品確認含激素

25歲男「心情不好」下秒拆五星旗狂踩！　遭判有期徒刑10個月

手機被搶走！14歲少年「殘忍殺害」阿公　目擊者嚇壞：當場斷氣了

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被「剁成肉醬」慘死　公婆出面喊冤

稀土戰再起？陸立法管制稀土　強調「維護國家利益」

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

河北南宫市「最嚴封城」　所有居民居家隔離、工作者不許返家

北京疫苗接種破170萬人　外賣小哥「全副武裝」排排站打第一針

吉林「1傳81─>98」超級傳播　外界憂病毒變異？

陸「全民新冠檢測」抓到殺人犯！埋屍同學「潛逃21年」敗給疫情

電動車標榜快速充電「續航1000公里」　專家打臉：一定是騙子

肉肉臉變大石頭！嬰兒用抑菌霜慘變「大頭娃娃」　產品確認含激素

25歲男「心情不好」下秒拆五星旗狂踩！　遭判有期徒刑10個月

手機被搶走！14歲少年「殘忍殺害」阿公　目擊者嚇壞：當場斷氣了

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被「剁成肉醬」慘死　公婆出面喊冤

稀土戰再起？陸立法管制稀土　強調「維護國家利益」

部隊鍋料超多！台中高CP值韓式鍋物　辣醬炸雞外酥內嫩、咬下噴汁

太懸殊！台南新舊價差破6成　買2間新屋、可換3間中古屋

陳偉殷赴日好友中田賢一就聯絡　喊話要當「外援的後援」

砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！管委會淡定回應…網更火了

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

大陸熱門新聞

吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢全結了

藏族陽光男孩抽煙！　「不煙不酒」人設崩塌150萬粉哭了

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

花百萬娶老婆！洞房見大腿刺青綠爆

遭丈夫持斧猛砍！人妻電梯口被剁成肉醬

心情不好狂踩五星旗！他被判10個月

包皮過長動切除手術！他術後剩4公分

陸立法管制稀土　強調「維護國家利益」

虧80億後　王思聰與父王健林組公司

嬰兒變大頭娃娃！抑菌霜確認含激素

電動車標榜快速充電「續航1000公里」 專家打臉：一定是騙子

史上唯一女狀元…成名後慘淪行屍走肉

美再制裁6陸港官員　港府怒：支持中央反制

更多熱門

相關新聞

美國哥倫布市發現新型病毒株黃偉哲去信關懷

美國哥倫布市發現新型病毒株黃偉哲去信關懷

台南市姊妹市美國俄亥州哥倫布市，近來發現兩種新型冠狀病毒變種病毒株，可能是來自美國本土的變種，市長黃偉哲得知消息後，立即致函哥倫布市市長表達慰問，展現出台南市對於海外姊妹市疫情的關心與感同身受。

北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

蓬佩奧打臉中國：武漢病毒所人員2019秋天染疫

蓬佩奧打臉中國：武漢病毒所人員2019秋天染疫

虧80億後　王思聰與父王健林組公司

虧80億後　王思聰與父王健林組公司

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

日醫院爆新冠群聚感染　310確診31死

關鍵字：

新冠肺炎疫情吉林松員大陸黑龍江無症狀感染者

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面