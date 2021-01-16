直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

▲老闆15日晚間直接在醫院旁作業，給醫護人員吃熱騰騰的雞排。（圖／翻攝醫院臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

北部某醫院醫師照顧新冠肺炎患者後染疫，女友護理師也確診。許多民眾紛紛送上食物替該院的醫護人員加油打氣，有鹽酥雞業者從15日開始，將一路送雞排到月底，讓人直呼很暖心。而該院擴大採檢452人，結果最快今天（16日）出爐。

「陳記鹽酥雞」15日晚間直接在醫院旁作業，給醫護人員吃熱騰騰的雞排，讓醫護直呼「老闆真的帥到爆。」業者在臉書說，能做的事情不多，就是送熱騰騰的炸物給醫護加油，從15日開始，早班每周一二三中午會送炸物過去；每周四五六晚間9時半、10時半會於現場操作油炸爐，給夜班的醫護人員享用熱騰騰的炸物，當天若下雨一律從店內炸好分批送出，不會給醫護吃冷掉的雞排。

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業者表示，一律都會用紙的提袋裝雞排，醫護人員是分批吃飯，這樣雞排的保溫效果會比較好；醫護人員記得裝雞排的提袋口不要密封，密封只會讓雞排反潮變難吃，貼心的小叮嚀，大家一起加油，謝謝您們辛苦了。另外，這幾天也陸續有民眾送上雞湯、千層餅、咖啡和飲料幫該院醫護打氣。

▲▼老闆送雞排替醫護人員打氣。（圖／翻攝醫院臉書）

根據指揮中心資料，案838為北部某醫院醫師，發病前曾經照顧新冠重症個案，8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢，11日檢出陽性，於12日確診。其同住女友（案839）為同院護理師，由於並未接觸或負責照顧新冠個案，列為醫師的社區接觸者，9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，12日確診。

因應本起事件，指揮中心原匡列個案醫院接觸者共468人都是陰性，複查後針對其中77名有相關症狀或密切接觸者進行二採，也都是陰性；而社區接觸者共55人，1人陽性（案839），其餘都是陰性。指揮官陳時中表示，這是不幸中的大幸。

指揮中心原本規劃針對該院員工，含外包、往來廠商總計2500人進行普篩，後經該院擬訂計畫並經專家小組審議，採檢人數進行篩檢。莊人祥15日表示，擴大篩檢計畫經指揮中心辦理原則，該院同科系或短期接觸之醫療照護共452人，這兩天執行擴大採檢，結果再回報指揮中心，最晚今會有結果。