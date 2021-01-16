台灣首列全球衝突最高風險地區　蘇貞昌：被關注不意外

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

華府智庫外交關係協會（CFR）近日發布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告，列出2021年全球30個潛在衝突點，台灣首度被列入最高風險地區。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣旁邊有一個始終不放棄對台使用武力的國家，而且力量很強大，所以國際上非常注意這個區域的狀況，並不奇怪。

蘇貞昌說，美國是世界超強的國家，對於全球各方面的情形都隨時掌握，而且精準掌握，「台海是非常重要的，是整個區域最重視的一個環境」。

「台灣是主權獨立的國家，自由民主是台灣人多少代、多少年的堅持。」蘇貞昌表示，在蔡總統當總統以後，一再提高台灣的國家能見度，同時保護國人的安全和自由民主。

蘇貞昌提到，大家都知道，台灣旁邊有一個始終不放棄對台灣使用武力的國家，而且力量很強大，所以國際上非常注意這個區域的狀況，並不奇怪，「最重要的是國人同胞一定要知道，民主自由得來不易，我們一定要好好的維護」。

蘇貞昌強調，一定要用盡全力守護我們自己，自助而後人助，大家一起幫忙，不但是維護國家主權、國人安全、經濟成長，各方面的幸福、自由，同時也是維護區域的和平。