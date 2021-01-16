快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今(16)日下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明(17)日至18日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。周日晚上到下周一清晨最冷，北台灣僅約8度，空曠地區約6度。

▲氣象局針對今晚到明日低溫區域發布低溫特報。（圖／氣象局）

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低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

台北市、新竹縣、嘉義縣、臺南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

▲今晚開始變天，溫度急墜。（圖／記者李毓康攝）

臉書專頁「天氣即時預報」表示，回暖三天的時光即將告一段落，新一波冷空氣，目前已經在台灣北部海面，隨著增強的北風，逐步往台灣靠近。這一波冷空氣，強度比起上週的「寒流」稍弱一點，強度為「強烈冷氣團」，雖然寒冷程度不及上次，但各地仍會「起風，有感轉冷」。

臉書專頁「天氣即時預報」表示，回暖三天的時光即將告一段落，新一波冷空氣，目前已經在台灣北部海面，隨著增強的北風，逐步往台灣靠近。這一波冷空氣，強度比起上週的「寒流」稍弱一點，強度為「強烈冷氣團」，雖然寒冷程度不及上次，但各地仍會「起風，有感轉冷」。

本次強烈冷氣團最冷的時間為週日(17日)晚到下週一(18日)晨，各地低溫包括金門、馬祖6到7度；北部、中部、台南8到10度、高屏、東部、澎湖11到12度。部分空曠地區溫度還會再低約1到2度。

而本次冷空氣，降雨多在迎風面，以「週六(16日)下半天~週日(17日)」降雨較多。背風面的中南部，好天氣為主。這一次冷完之後，至1月底看來暫無強冷空氣影響，不過未來三天仍有一波降溫。