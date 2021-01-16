影／扁媽病逝　陳水扁去年曾說：或許這是最後一次母親節

記者吳奕靖、陳俊宏／連線報導

《ETtoday新聞雲》掌握消息，前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚間病逝，享壽94歲，遺體已送往台南柳營福園殯儀館。而陳水扁日前才透露，扁媽已失智一段時間，「也已經不識自己的兒子了。」他去年和母親一起共度母親節，曾說，「或許這是最後一次了。」

▲陳水扁去年在母親節前夕，貼出和躺在病床上母親的合照，他說，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜。」（圖／翻攝陳水扁臉書）

陳李慎去年4月不慎在家中跌倒，導致胸椎第12節壓迫性骨折。她的女婿、醫師趙建銘先進行骨水泥灌漿手術，雖狀況改善，但後來因行動不便、食慾不佳，導致貧血及低血鈉症，加上長期腸胃問題，經救護車緊急送醫住院至今，不幸於15日晚間病逝。

▼陳水扁日前才透露，扁媽已失智一段時間，「也已經不識自己的兒子了。」（圖／翻攝陳水扁臉書）

▼陳李慎不幸辭世，享壽94歲。（圖／資料照）

陳水扁為了就近照顧年邁生病的母親，去年7月和妻子吳淑珍從高雄遷居台南。他10日在LINE官方帳號「陳水扁官網」透露，「親愛的扁媽，已經失智一段時間。直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過」。

陳水扁去年在母親節前夕，貼出和躺在病床上母親的合照，他說，「母親節前夕，阿扁陪扁媽共度母親節，或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜。」《中央社》報導，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中證實阿嬤往生的消息，但未說明後續治喪事宜。