新竹動物園迎接新夥伴　呆萌水豚君亮相

▲新來乍到的水豚君因年紀小、對環境仍保持高度警戒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市也有水豚君！新竹市立動物園旁的台灣昆蟲館，最近迎接一位害羞的新夥伴──有著呆萌外表及溫和個性的「水豚君」。新竹市立動物園表示，水豚君是6個月大的小男孩、尚未取名，因仍在適應新環境，請民眾靠近牠時不要過大動作驚擾。此外，台灣昆蟲館有許多教育、體驗課程，像是「小小飼育員」可學習如何照顧甲蟲、迷你馬、絨鼠等動物，還有「昆蟲動物小學堂」，可讓孩子近距離觀察青蛙、變色龍、玉米蛇等，歡迎民眾上網報名。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，新來乍到的水豚君因年紀小、對環境仍保持高度警戒，每當飼育員餵食時，牠都會防禦本能地衝進水裡躲避，再靜悄悄地觀察四周動靜，也因此現階段將水豚安排在較小的展區，待牠習慣後將安排舒適友善的空間。

動物園說明，水豚因名字及外型，常被誤認是水裡的豬，其實水豚是現存世界上最大的齧齒類動物，與老鼠同類。成年的水豚重量可達到40至50公斤，身長約107至134公分，肩高為50至64公分，與動物園內的天竺鼠及絨鼠體型相差甚遠，但相同的是牠們上下顎各有1對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。

台灣昆蟲館也指出，水豚是半水生的哺乳動物，所以耳朵、眼睛及鼻子和河馬一樣，呈現一直線，以便泡在水中躲避敵人或發呆。而牠們慵懶的習性也是賣萌的一大特質，常常瞇著眼睛不動地看向遠方，非常有動物明星的潛力。

市府表示，目前水豚君居住的台灣昆蟲館，為免費入場，館內有甲蟲、眼鏡凱門鱷、蘇卡達象龜、守宮及灰鸚鵡等動物，另有許多教育及體驗課程，包含「小小飼育員」，可學習如何照顧甲蟲、迷你馬、絨鼠等動物，還有「昆蟲動物小學堂」，可近距離觀察青蛙、變色龍、玉米蛇等，不但有機會體驗，還傳達正確的保育觀念，歡迎民眾上台灣昆蟲館官網報名(http://taiwan.insectweb.org/index.php/seasonal-activities/seasonal-activities-hsinchu) 。

台灣昆蟲館表示，民眾入館皆須配戴口罩與使用酒精消毒，體溫若超過37.5度也會婉拒入場，以確保遊客安全及參觀品質，期待每一位進入台灣昆蟲館的民眾都能放心且開心地參觀。