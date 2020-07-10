新竹動物園雙胞胎虎兄虎弟過生日　15歲慶生趴大啖「冰肉蛋糕」

▲大家齊聚動物園幫孟加拉虎雙胞胎兄弟開慶生趴。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園裡的明星之一，孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」10日滿15歲了！也是兩兄弟入住新家後第一個生日。新竹市長林智堅日前就先預告，邀市民齊聚動物園幫他們開慶生趴，新竹市副市長沈慧虹今日出席慶生會，除了玩老虎Q&A，眾人為兩隻老虎特製「肉塊冰蛋糕」，兩兄弟開心大啖美食，觀禮大小朋友也驚呼「第一次看老虎吃蛋糕！」

林智堅表示，上任以來，積極改善動物的伙食、醫療與環境，總預算增加6成，醫療費是以前2倍、人力也提升5成，希望讓動物們有個美好的家，也把動物園打造成生命教育基地，因此展區設計也規劃地下雨林廊道和透明強化玻璃，讓民眾可近距離、安全地接近老虎和長臂猿等動物。

沈慧虹表示，7月10日出生的雙胞胎兄弟六福與來福，五個月大就從六福村來到新竹市立動物園，今天是動物園改造重生後、他們在「新家」的第一個生日，「來到新竹市，就是我們最棒的居民」，開心看到他們在新家住得舒適，也感謝兩隻老虎爲孩子帶來許多歡樂。

動物園也特地準備「老虎Q&A」，現場孩子們熱情搶答，包括六福來福體重200公斤、用毛色可以分辨兩兄弟、世界老虎日是7月29日等知識！

動物園表示，六福與來福是同胎出生的雙胞胎兄弟，出生後由老虎媽媽親自撫育養大，個性活潑，對外界環境有極大的適應力。兩兄弟的外型極為相似，但哥哥「六福」性情較為穩重，弟弟「來福」則是不怕人又愛玩，每晚「下班」時會準時走回自己的籠舍，但卻常常貪玩去惹哥哥生氣，因此園區內也經常可以聽到老虎們的咆嘯，為動物園添增許多生氣。

動物園園長楊礎遠說，為了慶祝兩兄弟15歲生日，動物園特製「肉塊冰蛋糕」，並邀市民與小朋友們一起唱生日快樂歌，讓兩隻老虎度過開心的生日。這顆特製的「肉塊冰蛋糕」概念，是因兩隻老虎平常最喜歡吃牛肉，經飼養員評估，以符合老虎健康進食的分量、搭配血水冰塊製作，不只讓牠們能夠開心地大啖美食，也能舔食冰塊消暑，希望這炎熱的夏日裡也能元氣的渡過每一天，感受園方的愛心！

動物園指出，孟加拉虎是亞洲最具代表性的猛獸、也是最大型的肉食動物，除了求偶期間或是母老虎帶著幼虎之外，通常都是單獨生活。老虎雖然是貓科動物，但也擅長游泳，夏日將至，遊客經常可以看到六福與來福在水池中戲水消暑，也提醒遊客觀察動物時，務必保管好自身物品，避免物品落在動物展區造成動物誤食或物品毀損。

動物園表示，為歡慶老虎生日，7月10至12日連續三天，在園內打卡可兌換超夯的雞蛋糕點心或精美小禮，數量有限，歡迎大家一起來動物園，祝老虎兄弟生日快樂。

今日慶生會，六福村動物管理部經理吳炫毅也特地到場，並表示很開心這次被邀請「回娘家」，看到兩兄弟過得這麼舒適，也趕到十分開心。