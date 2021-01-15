台大罕見公告缺血！台北血庫「只能再撐3.9天」　急募1.2萬袋血補缺口

記者張乃文、洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產科醫師施景中昨（14）晚在臉書發文，他表示，台北地區出現嚴重血荒，且醫院已經貼出公告，「看來狀況真的很嚴重了」引發各界關注。根據台北捐血中心統計至15日上午，台北全血型庫存3.9天，其中AB型3.2天、O型3.4天、A型3.7天屬於急缺，B型5.3天偏低。值得注意的是，3.9天庫存當中包含剛捐入、還未處理的血液，換算實際可以使用血量僅有2天左右。

▲台北血庫可用血量僅剩約2天。（資料照／記者湯興漢攝）

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台北捐中企劃課長劉俊宏表示，近期天冷民眾捐血意願低，感冒不適合捐血民眾變多，另外一方面，心血管疾病患者在這段期間用血量也明顯增加，在一增一減之下，血庫持續入不敷出，已經呈現緊急情況。台北從1月初以來已經開始執行醫院調節用血措施，儘量減少用血。

台灣血液基金會業務處長洪英聖說明，全台血庫都處於缺少的狀態，尤其是台北及高雄，以10天庫存量而言，目標要到約2萬1000袋左右，但目前台北的量僅8500袋。

▲台北血庫存量表。（圖／翻攝自台北捐血中心）

台大醫院婦產科醫師施景中也說，大台北地區血庫出現嚴重血荒，「捐血中心只可供應台大10單位O型紅血球。如果碰到產後大出血的病患，有時一個孕婦就會用完這些應急的血品。」並貼出捐血公告，希望民眾伸援。

施景中表示，醫院已貼出公告，減少非緊急狀況供血，「看來狀況是真的很嚴重了，醫院很少貼這種公告，這是我看到的第二次。」目前除了用各種方式來減少產婦大出血輸血機會外，也誠心期盼朋友們如果合適的可以挽袖捐血，「這一捐血，說不定就救回了一個人，一個或三個家庭（就孕婦來說）」，請大家幫幫忙捐血。