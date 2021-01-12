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印軍1月底派員赴俄　學習S-400防空飛彈系統

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

▲印度將於1月底派出第一批專家，前往俄羅斯學習操作S-400防空飛彈系統。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

印度購買俄羅斯S-400防空系統，有了新進度，印方已組成第一批100人的軍事專家小組，將在1月底前往俄羅斯學習如何操作S-400防空系統，隨後將於幾個月後，再派第二批的人員前往學習。

印俄雙方於2018年10月簽署了S-400採購合約，總交易額達到54.3億美元，預計將於2023年4月交付完畢，首套系統將在2021年末底至2022年初部署。

根據《印度時報》報導，印度已經按照合約向俄羅斯支付了「高額定金」，正在研擬後續付款的機制，以便避開美國的制裁。

美國國會研究處（Congressional Research Service）在2021年1月4日交給國會的一份報告中就警告稱，印度斥資數10億美元向俄羅斯購買S-400防空系統的交易可能會使美國依據《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA）對印度展開制裁。美國於2017年通過的《CAATSA》規定，將對與俄羅斯、伊朗和北韓開展軍事技術合作的第三國實施制裁。

俄羅斯S-400防空飛彈系統作戰半徑達380公里，有能力摧毀敵軍戰略轟炸機、戰鬥機、偵察機、無人機和飛彈，防空性能甚至被美國《軍事觀察》（Military Watch Magazine）評比為，僅次同為俄製的S-500與S-300V4防空系統。

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