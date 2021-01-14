罷王路上用力前進…　志工隊長張娜月：中壢人站出來展現公民力量

▲罷王志工隊長張娜月(左一)手拿大聲公，呼籲中壢人站出來投罷王票。（圖／張娜月提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「中壢人站出來，這場公民運動，不缺席！」罷免王浩宇投票日進入倒數衝刺，連月來，一群穿梭大小街道、路口發送罷王傳單、舉牌的罷王志工，獲罷王團體肯定是最重要的精神力量。罷王志工隊隊長張娜月表示，以行動支持罷王，是因為不認同王浩宇不管事實真相、只要製造聲量的不負責任言行，希望藉此導正社會的價值觀。

▲罷王志工穿梭大小街道、路口發送罷王傳單、舉牌。（圖／張娜月提供）

張娜月說，志工隊成員都是小民百姓，且泰半是上班族，在長達八個月的罷王期間，為了生活，有志工離開，也有陸續加入的，前後百名的志工，除了在地中壢人外，也很多別區、甚至別的縣市過來的志工。別區及外縣市的志工說：因為我們沒有投票權，又不想錯失參與這場公民運動，所以就加入來當志工。

▲寒冷夜裡罷王連署攤上，年輕夫妻暖心遞上的一杯熱咖啡。（圖／張娜月提供）



從一開始熱血沸騰的加入罷王志工，到中間曾發生了一些被誤解攻擊、相互磨合等情事，張娜月坦言，曾數度萌生退出的念頭，但是美好的信念、對社會的責任，罷王團隊及志工夥伴們相挺，支持她和罷王人士奮力前進。

張娜月憶起，去年有一場中秋晚會，那天又冷又下雨，她獨自一人站在騎樓下 用著行充，夾著兩個小燈就擺出連署攤，等著參加晚會的人來連署，一對年輕夫妻悄然站在她身後，暖心遞上一杯熱咖啡，送給她說：辛苦了~這請你喝…至今這杯咖啡的溫度依舊讓她心溫暖著。

▲行動積極的罷王志工。（圖／張娜月提供）

另外，還有行動不便的樂樂奶奶，熱心的協助簽連署單，許許多多的小蜜蜂，這些自發性的公民力量，讓她總是莫名的感動著，深信罷王是公民力量的凝聚，不分顏色、齊心合力的完成這項桃園史上第一次的罷免案。張娜月呼籲1月16日中壢人站出來，投票罷免王浩宇，順利成功罷免不適任的議員，讓全台看見中壢人展現公民的力量是如此強大。

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