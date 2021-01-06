罷免王浩宇各方力量集結　黃國園黨部發動「陸戰」催票

▲罷免王浩宇各方力量集結，黃國園發動「陸戰」催票。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園罷免王浩宇案將於1月16日舉行三階投開票，向來組織動員力極強的黃國園黨部主委蔡忠誠，6日首度公開呼籲「中壢人站出來」，參與這場「公民教育」的罷免行動；至於，罷王會成嗎？蔡忠誠以「審慎樂觀」回應並強調，連日來黨部動員志工於重要路口舉牌、發文宣，陸續舉辦10場座談會，發現氣勢日漸高漲！

▲黃國園黨部動員志工於重要路口舉牌、發文宣。（圖／黃國園黨部提供）



蔡忠誠主委表示，過去國人多半只懂得選舉，對於罷免投票卻很陌生，補選投票率偏低，往往不到3成，罷王的安全票數將近8萬票，如以中壢區選舉人數30萬人計，希望能催出3成5、甚至4成的投票率，讓該起全國都在看的罷免案通過。

▲蔡忠誠呼籲「中壢人站出來」，參與這場「公民教育」的罷免行動。(圖／記者楊淑媛攝)▼黃國園黨部動員志工於重要路口舉牌、發文宣。（圖／黃國園黨部提供）

蔡忠誠坦言，罷免王浩宇的門檻很高，從一階到二階的連署，以及現在的三階投票，罷王總部主打空戰，黃國園黨部則負責最擅長的組織陸戰，彼此分進合擊、多管齊下，集結最大力量，希望不分藍綠的中壢人，1月16日罷免投票日當天要出來投票，對於不適任的民代，就用人民手上的選票罷免他，期此起罷免案，對整個政壇風氣有其正面意義。

連日來，在深入基層舉辦的罷王座談會中，蔡忠誠坦言，確實有很多市民朋友不知1月16日要舉行罷免王浩宇投票，也有很多眷村的伯伯根本沒聽過王浩宇，但面對罷王進入最後一哩路，蔡忠誠說，黨部的志工們，連日來無畏寒流來襲，於中壢區各重要路口舉牌、發文宣，提醒中壢人站出來參與罷王投票，此一堅定的態度，相信中壢人會感動。

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