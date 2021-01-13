柯文哲：陳時中覺得「沒必要停辦跨年」　政府只剩帶風向與跟風的人





▲柯文哲接受廣播節目專訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對眾多民進黨執政縣市在2020年12月30日晚間紛紛宣布，跨年晚會取消、改由線上直播，然而台北市長柯文哲在隔一天仍堅持台北市跨年晚會照常舉辦，引發外界譁然。柯文哲13日再度提及此事，批評台灣政府現在只剩下兩種，一個是帶風向，一個是跟風，質疑這是誰打電話叫綠營縣市別辦的？「衛福部長陳時中一直覺得不必要！」

柯文哲13日上午接受《POP撞新聞》訪問，關於跨年晚會當天的決策，柯文哲強調，他以前就有過各縣市放颱風假，但台北市照常上班的決策，「我覺得這是台灣政治很大的危機，叫『民粹政治』，現在政府只剩下兩種人，一種帶風向，一種跟風，所以我很生氣的是說，一個國家領導人完全沒辦法理智思考，所以有的人帶風向，但並不是理性決定。」

柯文哲質疑，是誰打電話叫基隆、桃園、新竹等民進黨執政縣市停辦跨年晚會？「我有聽人家講過啦！」這決定陳時中本人贊不贊成？「我老實跟你講，陳時中是一直覺得是不必要。」

主持人黃暐瀚詢問，所以陳時中跟台北市副市長黃珊珊是覺得不必要？柯文哲回應，「他說沒有新的證據啊！」所以這個是國家危機，整個國家沒有理性思考，所以理性、科學、務實態度，在台灣政壇是沒有建立的，所以台灣政治剩下帶風向與跟風的人，其中跟風的最慘，「我們現在沒有一個政治人物有辦法對抗民粹，這是國家危機。」

被反問有沒有能力對抗民粹？柯文哲提及，「我當然⋯我已經好幾次啦！」他曾經有過北台灣都放颱風假，但是台北市不放假的狀況，「這個是科學！」常常講說公務員沒擔當、不積極、不努力，但當對方用專業講話時，例如要放颱風假時，他詢問相關人員預估陣風多少？對方表達不超過7級，但10級才能放假，後來柯文哲僅再詢問「你確定嗎？我就宣布出去了喔？」對方表達確定，他就出去講了。

其他人也看了這些新聞...

►美台接觸限制取消 羅致政：打開官方互動的各種可能

►陳以信：美國取消對台交往限制 我國六長可訪華府嗎？

►國民黨：支持推動對美交流 呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

►吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制 強化兩國合作關係

►總統府：感謝美國解除交流限制 聲明充分反應堅實夥伴關係



►振興一下我們的美麗