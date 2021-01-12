快訊／指揮中心最新回應　桃園醫護情侶確診「足跡曝光」

記者柯沛辰／綜合報導

桃園某醫院爆出2例本土感染，匡列464人，其中包括多名醫護人員，引發外界關注。中央流行疫情指揮中心12日證實，確診者分別為本國籍30多歲男性（案838）、本國籍20多歲女性（案839），是一對醫護情侶。至於2人詳細足跡，指揮中心最新回應「還在查對中」。

指揮中心指出，案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案。案839則是其女友，也是醫院護理師，但未接觸或照顧過COVID-19確診個案。如今雙雙確診，醫院已緊急匡列接觸者，也對院內人力造成極大衝擊。

指揮中心表示，有關案838、案839的活動軌跡，首先公布案838較近期出入場所，分別為大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店，至於更多地點尚待第二輪疫調查對，今天無法提供，造成不便，敬請見諒。

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▲桃園市長鄭文燦說明醫護人員確診。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，桃園市長鄭文燦也說，目前衛生局進行第一輪疫調，並與指揮中心討論後，首先公布較近期、有群聚風險、案839也口述去過的場所，但因2人記憶有些落差，後續仍須待第二輪疫調追查才能確定。

目前第一輪疫調已匡列醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性（案839）、13人檢驗中，42人採檢中，後續疫調人員將再深入調查，若有需要會增加匡列人員。

▲大江購物中心無預警店休消毒。（圖／記者陳以昇攝）

▲振宇五金行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲星巴克國際門市。（圖／記者屠惠剛攝）