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確診醫5日足跡紀錄「可憐哪」　醫護粉專力挺：到底還獵巫什麼？

▲▼0112陳時中，本土2例（圖／指揮中心提供）

▲醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文力挺案838、839確診醫護。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例本土個案，分別為案838在北部某醫院照顧新冠病患的醫師，以及案839的護理師女友，雖然本土病例再現，令民眾感到相當憂心，但是知名醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」發文力挺確診醫師，並且直言公布的足跡紀錄「可憐哪」，希望網友能夠對確診的醫護能夠多一些同理心。

「MedPartner 美的好朋友」發文表示，「染疫的醫師過得有多辛苦？酸民真的不要再靠北了好嗎？」根據目前的疫調，1/6禮拜三跟1/7禮拜四，「都是直接上下班什麼地方也沒去QQ」；1/8禮拜五，開車去大江購物中心吃飯，就開車回家，「逃離醫院便當一餐」。

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▲▼星巴克國際門市外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲目前公布的足跡發現，兩位醫護也只有短暫放鬆的時間，其他時間幾乎都是上下班。（圖／記者屠惠剛攝）

1/9禮拜六到星巴克待了30分鐘，再去振宇五金晃一下，「苦命醫師小確幸，感動」，但去五金行大概是要自己做什麼修繕了，「可憐哪」，1/10禮拜天早上八點到醫院開始值班「可憐哪」。

「MedPartner 美的好朋友」反擊酸民，還有人酸說足跡一定不只這樣，「來當一個禮拜住院醫師你就知道了啦」，會無數次面對真的完全沒有時間，到底要吃飯還是睡覺的衝突，然後最後都是選睡覺。

「MedPartner 美的好朋友」強調，人家拚成這樣，也是為了搶救病人才感染，爛嘴酸民到底還獵巫靠北他什麼？人家傳染給女朋友，有什麼問題嗎？如果最後整間醫院只有這兩人感染的話，這樣其實院內感控做得很厲害好嗎？

網友在留言中回應表示，「這足跡比長榮機師好太多了好嗎？」、「醫護人員站在第一線，真的很偉大 辛苦了」、「酸民就只會酸啊！沒有這些辛苦的醫護人員會有現在的生活嗎」、「盡力就好，我不怪你，我由衷感謝你醫護與防疫人員，加油！」、「醫生無辜染疫，就知道醫生的工作風險有多大，感謝他們堅守崗位都來不及了，不懂酸民要酸什麼？願醫生能平安康復！」

中央流行疫情指揮中心12日晚間緊急公布，2例本土個案案838、案839中，30多歲的男醫師表示記錯日期，IKEA及台茂購物中心是是12月份底、1月初，大江購物中心則是沒有去。

▲北部醫院疑2醫護群聚感染，大江購物中心無預警店休消費者卡門外。（圖／記者陳以昇攝）

▲指揮中心更新的足跡紀錄，男醫師沒有去過「大江購物中心」。（圖／記者陳以昇攝）

指揮中心發言人莊人祥表示表示，原公布醫師足跡於1月8日到大江購物中心美食街用餐，晚間進一步更新，調查醫師記憶與實際有所有出入，8日僅正常上下班，排除大江活動；另IKEA桃園店與台茂購物中心都是可傳染期之前的活動行程，並無傳播疫情風險。

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