醫護昨確診「今天才公布」　陳時中曝2原因：避免造成無謂恐慌

記者曾筠淇／綜合報導

北部某醫院今傳出疑似爆發院內群聚感染，院方除了緊急通知全院無法收治病患外，也立即針對10多名醫護人員進行採檢，目前一採為陰性，但相關單位仍不敢大意。記者會上，指揮官陳時中表示，之所以沒有在第一時間就公布，是因為還有一些訊息沒有充分掌控，加上案838、案839的第一印象也不見得很正確，所以當時還要再次確認，以免造成恐慌。

▲指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

北部某醫院爆出疑似有一名住院醫師在急診室看診時，因接觸患者而染疫，連帶10多名醫護人員也受到影響、遭指揮中心匡列，要求隔離14天。雖然目前10多名醫護人員一採結果為陰性，但為求謹慎，仍是全數先送往檢疫所隔離，以避免防疫出現破口。

稍早記者會上，有記者詢問，為什麼指揮中心昨天第一時間沒先做說明？還讓人員在今早正常上班、下午臨時被通知下班，這樣是否會造成破口？對此，陳時中表示，因為昨天下午還有一些訊息無法充分掌握，所以並沒有先行說明，且事發當下，先將確診者隔開來、確認足跡，並控制住院內情況，這些才是最重要的。

陳時中也強調，由於案838、案839在第一時間的印象不見得很正確，所以還有很多事情要確認，若依照不太確定的印象說明，恐怕只會造成無謂的恐慌，因此今天才公布。