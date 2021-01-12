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馬英九悼熊震球「老兵精神不能被遺忘」　公祭會場與蔡英文零互動

▲馬英九出席熊震球公祭。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九出席熊震球公祭。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者蘇晏男／台北報導

民國38年古寧頭戰役擊出第一砲的國軍英雄熊震球去年12月25與世長辭，享耆壽90歲，今（12）日下午在台北市第二殯儀館舉行公祭，前總統馬英九現身弔唁。事後，馬英九在臉書強調，老兵凋零，但他們不死的精神，不能被遺忘，尤其不能被國家遺忘，「我們會永遠懷念熊老」。

另外，根據《聯合報》報導，馬英九約在下午2時10分抵達公祭現場，總統蔡英文相隔半小時後到達。不過，蔡英文整場公祭後不僅與馬零互動，甚至還未正眼看馬。

▼馬英九曾在總統府親頒熊震球001號紀念章，以肯定他的英勇事蹟。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九曾在總統府親頒熊震球001號紀念章，以肯定他的英勇事蹟。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九臉書全文如下：

民國38年古寧頭大捷擊出第一砲的國軍英雄熊震球老先生走了，享壽90歲。今天，我與國安會高華柱前秘書長等人一同參加他的公祭，向這位保台英雄致敬。

古寧頭戰役發生時，熊老才18歲，擔任戰車第三團第一營第三連上士射手。民國38年10月24日，他所屬的66號M5A1戰車在演習結束回程途中履帶故障，搶修期間，同排的64號、65號兩輛戰車一同留守灘頭警戒。24日深夜，共軍第十兵團下3個團9千餘人，搭乘以漁船為主的大小船隻3百餘艘渡海進犯金門。25日凌晨一點多，我軍201師突擊排排長卞立乾中尉查哨時誤踩地雷，驚動了防線上的官兵，也因此發現渡海來犯的共軍。

當時熊老急忙跳上戰車，順手摸到一發砲彈，腳一踩就打出去了，正好擊中共軍彈藥船，引發爆炸與大火，不但重傷船上的副指揮官，也照得海面有如白晝。共軍如潮水般一波波湧上灘頭，熊老的手幾乎沒離開過扳機，戰車上的123發砲彈與7500發機槍彈，天亮時已打得一發不剩，海灘上盡是共軍死屍。

去年10月23日，我與高前秘書長登門探望高齡熊老，並在10月25日古寧頭戰役70週年當天，與他到金門參加紀念活動。熊老是湖南長沙人，我祖籍也是湖南，會說長沙話，跟他以鄉音對談，倍感親切。回憶起當年那場血戰的慘況，即使時隔70年，熊老仍充滿不忍。他告訴我，清理戰場時，還聽到有垂死的共軍士兵哀求他，「老鄉！做做好事，補我一槍好嗎？我好痛喔！」是敵人，卻也是同胞，那一槍怎麼補得下去？這段回憶，道盡戰爭的殘酷。「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，熊老與我，都深深的這麼認為。

戰事持續了兩天半，9千多名共軍陣亡5千餘人，被俘近4千人；國軍也犧牲2千4百多人，受傷2千多人。27日捷報傳台北，蔣中正總統含淚說，「這一仗我們全勝了！台灣安全了！」古寧頭戰役規模不大，但影響深遠，它保衛了台、澎、金、馬，也確立了兩岸隔海分治70年的歷史格局，讓中華民國政府能在大陸失敗的基礎上徹底整軍經武、生聚教訓、推動一系列改革。

古寧頭的勝利，歸因於國軍高層洞燭機先的領導，與官兵英勇奮戰的行動。當然不只有熊震球個人的勇敢與智慧，當時四萬多國軍官兵，都像熊老一樣的冷靜強悍，以「我死則國生」的偉大情操捍衛國家，才有可能出現古寧頭勝利的結果。我任內時特別頒發「保衛台灣紀念章」給參與古寧頭戰役等歷次保衛台灣作戰的國軍官兵，並在總統府親頒熊老001號紀念章，以肯定他的英勇事蹟。

老兵凋零，但他們不死的精神，不能被遺忘，尤其不能被國家遺忘。我們會永遠懷念熊老。

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