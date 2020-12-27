國民黨團交換禮物趴　林為洲送鳥居祝蔣萬安「市長要選贏」

▲江啟臣、林為洲、林奕華、蔣萬安及費鴻泰舉辦交換禮物趴。（圖／翻攝自Youtube／江啟臣，下同）

記者楊蕓／台北報導

上週適逢聖誕節，在立法院連續兩天表決法案的空檔，國民黨主席江啟臣與國民黨團總召林為洲、書記長林奕華、立委蔣萬安及準黨團總召費鴻泰共同舉辦交換禮物趴，難得展現輕鬆一面。

江啟臣送給林奕華的禮物是一組面膜，林奕華收下後開心表示「最近太操、很需要」；林奕華送給費鴻泰一雙拳擊手套，坐在一旁的林為洲笑稱「每次甲動都要用」，江啟臣也開玩笑說「以後總召傳承就是拳擊手套」。

費鴻泰送給林為洲象徵祝福生子的「金鏟子」，預祝林為洲趕快抱孫，林為洲收下後表示要轉送給女兒，期待能趕快抱孫子，江啟臣還不忘叮嚀「千萬不要留著自己用」；接著林為洲送給蔣萬安的禮物是祈福鳥居，祝福「一切順利、心想事成、市長要選贏」，蔣萬安則送給江啟臣一副貓耳造型的按摩髮箍，讓他平常壓力大的時候能按摩頭皮，讓江笑說「還以為是整人玩具！」

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