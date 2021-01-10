國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

▲國民黨「反萊豬」、「環我公投」兩項公投第二階段連署響應熱烈。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨「反萊豬」、「環我公投」兩項公投第二階段連署正式開跑，週末於各縣市設置多個友善連署點供民眾就近連署。截至10日下午5點全國各地回報累計的連署份數，「還我公投」案已募集53,201份連署、「反萊豬」案則有53,463份。

國民黨表示，為便利民眾就近連署，國民黨於各縣市設置多個「友善連署站」，活動第二天，民眾仍不畏寒風積極參與連署，即使是假日還有民眾到中央黨部來連署，顯現民眾不滿蔡政府逕自開放萊豬進口的態度。

針對地方傳出友善連署點遭警方設置巡邏箱、盤查等疑似查水表事件，國民黨質疑，民進黨執政下，連人民連署公投都會出現警方上門關切等查水表事件，真的是「綠查表」。

國民黨呼籲，蔡政府應正視民意，兩項公投案目前累積的連署數，背後展現的正是全民「顧食安，保民主」的共同意志，以及對於蔡政府蠻橫的不滿。蔡政府若想透過「綠查表」行徑拒絕民意，將使民眾更為憤怒，無疑助長連署士氣。

國民黨也承諾，將繼續全力以赴與民眾站在同一陣線，為兩項公投案衝刺，呼籲國人能於今年8月28日用公投票反制綠查表的不當打壓，用真實民意擋下民進黨政府的錯誤決策。

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