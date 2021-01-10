　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

▲前總統馬英九與國民黨主席江啟臣9日到桃園宣傳「反萊豬、護健康」二階公投連署，大批支持者簽署公投連署。(圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨「反萊豬」、「環我公投」兩項公投第二階段連署響應熱烈。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨「反萊豬」、「環我公投」兩項公投第二階段連署正式開跑，週末於各縣市設置多個友善連署點供民眾就近連署。截至10日下午5點全國各地回報累計的連署份數，「還我公投」案已募集53,201份連署、「反萊豬」案則有53,463份。

國民黨表示，為便利民眾就近連署，國民黨於各縣市設置多個「友善連署站」，活動第二天，民眾仍不畏寒風積極參與連署，即使是假日還有民眾到中央黨部來連署，顯現民眾不滿蔡政府逕自開放萊豬進口的態度。

針對地方傳出友善連署點遭警方設置巡邏箱、盤查等疑似查水表事件，國民黨質疑，民進黨執政下，連人民連署公投都會出現警方上門關切等查水表事件，真的是「綠查表」。

國民黨呼籲，蔡政府應正視民意，兩項公投案目前累積的連署數，背後展現的正是全民「顧食安，保民主」的共同意志，以及對於蔡政府蠻橫的不滿。蔡政府若想透過「綠查表」行徑拒絕民意，將使民眾更為憤怒，無疑助長連署士氣。

國民黨也承諾，將繼續全力以赴與民眾站在同一陣線，為兩項公投案衝刺，呼籲國人能於今年8月28日用公投票反制綠查表的不當打壓，用真實民意擋下民進黨政府的錯誤決策。

其他人也看了這些新聞...

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能
陳以信：美國取消對台交往限制　我國六長可訪華府嗎？
國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制　強化兩國合作關係
總統府：感謝美國解除交流限制　聲明充分反應堅實夥伴關係

振興一下我們的美麗

ET快訊
網紅女神曝自然產影片　「比想像痛1000萬倍」
取餐遭嗆「你閉嘴」！外送員氣炸上網討拍　影片曝反被罵爆
川普可能親自訪台！下台前會更瘋狂　陸智庫：要讓北京難堪
快訊／陽明交大首任校長　遴選結果出爐
「冷到爆」寒流將連來2波！　急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親近高虹安2人馬皆當選中央委員　蔡壁如：每個人都跟我很親近

國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

賴清德當年首推「零撲殺」政策　化身一日志工助毛小孩找新家

視察屏東蓮霧受損情形　蘇貞昌：照顧所有因寒害受災的農漁民

台美交流限制取消　前外交官揭密：蓬佩奧這決定很難得

民眾黨中央委員、中評委選舉出爐！　柯文哲「提5人2人當選」

反萊豬連署查水表再+1？　李貴敏爆：內湖也有警方關切

立法院開臨時會拚「三大預算案」過關　11日表決確定議程

首面罷捷看板掛起！鳳山清「捷」隊攻勢又一波還要辦遊行

蘇貞昌宣布高鐵南延屏東、打造科學園區　台北到屏東縮短20分鐘

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

親近高虹安2人馬皆當選中央委員　蔡壁如：每個人都跟我很親近

國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

賴清德當年首推「零撲殺」政策　化身一日志工助毛小孩找新家

視察屏東蓮霧受損情形　蘇貞昌：照顧所有因寒害受災的農漁民

台美交流限制取消　前外交官揭密：蓬佩奧這決定很難得

民眾黨中央委員、中評委選舉出爐！　柯文哲「提5人2人當選」

反萊豬連署查水表再+1？　李貴敏爆：內湖也有警方關切

立法院開臨時會拚「三大預算案」過關　11日表決確定議程

首面罷捷看板掛起！鳳山清「捷」隊攻勢又一波還要辦遊行

蘇貞昌宣布高鐵南延屏東、打造科學園區　台北到屏東縮短20分鐘

Curry Flow 8、UA Embiid One　春節配色籃球戰靴

親近高虹安2人馬皆當選中央委員　蔡壁如：每個人都跟我很親近

富邦勇士末節大逆襲　開季5連勝不敗延續

台南雙公投連署熱烈　莊占魁：確保有效連署提升連署書準確度

美元計價好便宜！海外網購賺很大　專家建議「雙幣信用卡」

賈靜雯當三寶媽許願想開動物園　分享療癒之道「為世界帶來溫暖」

憂成鴨肉店翻版！餐廳PO道歉文「還原事發經過」員工已調離現職

國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

台大EMBA攜手祐佳、《北海道相遇》作者　捐贈20萬給新竹仁愛兒童之家

金店面風水擺設7重點！　收銀台放3物可招財…店門大小超重要

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

國民黨列「5事件」反嗆：蔡英文最會神隱

國民黨APP找附近反萊豬連署點！

川普政府取消美台交流限制　黃奎博：拜登恐藉此與中國大陸談判

劉柏良回鍋警政署　陳致中轟中央：非專業考量

林鶴明：馬英九接見過美駐聯大使　昨罵人家沒實際作用

諷國民黨「大腦四肢不協調」　林鶴明：強調親美卻反克拉芙特訪台

克拉芙特來訪　學者評：她未曾挺台入聯

陳以信：我國六長可訪華府嗎？

吳斯懷勸克拉芙特訪台「別再當凱子」：蔡政府花錢還恐得罪拜登

北榮曾幫蔡英文母親動刀？　府：沒這件事

北榮新院長出現黑馬　退輔系統：調用常態不分北中南

馬英九：克拉芙特訪台是「FBI」唬唬外行

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

更多熱門

相關新聞

反萊豬連署查水表再+1？　藍委：內湖有警方關切

反萊豬連署查水表再+1？　藍委：內湖有警方關切

國民黨反萊豬、公投綁大選2大公投案第二階段連署剛起跑，就傳出新竹縣警方設巡邏箱關切。國民黨立委李貴敏10日爆料，9日在內湖湖光市場排攤連署，2位員警在攤位旁站崗，員警說要維護她的人身安全，但她並未申請員警保護，也未到外公布活動行程，因此，警方到場維安並無理由，何況在民主社會再平常不過的連署，不可能爆發爭議，員警有必要到場站崗？難怪大家覺得警方查水表。

川普政府取消美台交流限制　黃奎博：拜登恐藉此與中國大陸談判

川普政府取消美台交流限制　黃奎博：拜登恐藉此與中國大陸談判

挺公投反萊豬　花蓮連署書索取一空再加印

挺公投反萊豬　花蓮連署書索取一空再加印

傳反萊豬公投連署站遭警盤查　國民黨質疑查水表

傳反萊豬公投連署站遭警盤查　國民黨質疑查水表

國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

關鍵字：

反萊豬公投國民黨

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面