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海釣釣回整桶河豚！夫妻爽爽煮來吃　隔天「嘴麻、暈眩」差點沒命

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

北部日前傳出一起誤食河豚中毒案件！一名熱愛海釣的男子與妻子在家享用自己釣回的河豚，不料，隔天妻子卻出現舌頭麻、噁心與暈眩等症狀，再隔一天自己也出現類似症狀，雙雙進了醫院，所幸住院治療4天後，康復出院。對此，長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，河豚毒素沒有解劑，呼籲民眾不要食用不認識的魚。

▲▼夫妻吃河豚中毒險沒命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲夫妻吃河豚中毒差點沒命，顏宗海醫師呼籲，民眾千萬不要食用不認識的魚。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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高雄長庚醫院近日開設環境醫學門診，並由林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海南下駐診。顏宗海表示，日前收治了2名河豚中毒病患，先是妻子在子女陪同下就醫，而其自述吃了河豚後，出現嘴唇及舌頭麻痺、噁心、嘔吐等症狀，入院後隔天，丈夫也出現類似症狀，雙雙住進醫院。

▲▼夫妻吃河豚中毒險沒命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼夫妻海釣釣回整桶河豚，回家興奮煮來吃，卻中毒差點喪命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼夫妻吃河豚中毒險沒命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據這對夫妻描述的情況，院方立刻請家屬提供所食用的魚類照片，追問之下，才發現這批河豚是由丈夫海釣時釣起，且2人多年前也曾經吃過河豚漁獲，並沒有出現身體不適症狀，因此才又再度將河豚帶回家烹煮食用。

院方查明原因後，立刻通報桃園市衛生局，並確定此次中毒案例的河豚品種是「黑鰓兔頭魨」。對此，顏宗海表示，河豚是有毒魚類，而主要毒素存在在河豚的卵巢、肝臟、皮膚等組織，即使加熱也無法破壞結構。

顏宗海指出，一般而言，河豚中毒的症狀嚴重度與其攝食量有關，吃得越多症狀越嚴重，而早期症狀包括嘴唇及舌頭發麻、接下來會有頭痛及嘔吐的症狀、也會出現四肢無力及協調功能不良，嚴重者會呼吸衰竭、心臟衰竭並有死亡的風險。

▲▼夫妻吃河豚中毒險沒命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲顏宗海表示，河豚中毒嚴重者會呼吸衰竭、心臟衰竭並有死亡的風險。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於臨床上並沒有針對河豚毒素的特定解毒劑，因此河豚中毒病人的治療主要是症狀治療及支持性療法為主，而幸運的是，這對夫妻在住院4天後，身體漸進代謝掉毒素，最終順利康復出院。

不過，顏宗海也提醒，河豚是一種有毒的生物，雖然肉質鮮美，但若是沒有專業的廚師料理，建議不要自行烹飪，才不會發生中毒的風險。

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