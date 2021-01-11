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天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

▲▼ 暖暖包。（圖／記者施怡妏攝）

▲暖暖包。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日寒流低溫來襲，除了禦寒大衣、圍巾穿好戴滿外，暖暖包也成了許多人出門的必備良品，但一名女網友表示，跑遍10間藥局，都買不到暖暖包，網路上也缺貨，還有黑心商人亂漲價，讓她感到很失望，不過是想買個暖暖包過冬，卻反而心更寒，直呼「比口罩還難買」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，最近寒流來襲，暖暖包超級大缺貨，跑遍所有的地方藥局都賣完了，就連網路賣場也缺貨，「找了10間藥局都沒有，從昨天找到今天，從10號開始買不到了，之前跟山一樣，大前天我還有買到，昨天開始就已經很難買了」。

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她無奈表示，比中衛口罩還要難買，也請大家不要囤貨，冷冷的天氣大家都很需要保暖。她事後也更新貼文，開心買到暖暖包，且熱心表示，「我有10包原價讓給有需要的人，願大家都能渡過寒冷的冬天」。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲不少民眾出門都會帶著暖暖包保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出後，引起許多網友回應，也有人提供販售的地點，「我網拍賣的也都被掃光 今天去饒河後面的一間百貨有賣」、「全聯很多阿，昨天我跟我媽都買了好多包耶」、「昨天才在全聯看到好幾箱」、「家樂福一大堆啊，你可以來高雄買，高雄不需要」。還有人笑問，「會不會有人拿暖暖包換中衛」。

此外，本站也曾報導過《全台急凍！醫曝「保暖NG行為」…加碼2招防寒：起床別馬上出被窩》，日本醫學博士福田千晶教大家暖暖包的正確使用方式，放在「腰部兩側」才是最佳位置，因為腰間骨頭少，且周圍聚集了肝臟、腎臟等血液量充足之內臟器官，一旦腰部暖和，能緩解大腦緊張狀態，下達「輸送大量血液」的命令，促進血液循環的同時以利手腳末梢神經感到暖和。此外，她也推薦放在肩頰骨中間、脖子後下方，或是肚臍下方等4部位，也是能促進血液循環的穴位。

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