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寒流持續發威！桃園3人「如廁一半」倒地…全台5天累積149人猝死

▲▼華航倫敦班機返台，發燒者由救護車送醫，其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲寒流持續發威，台灣5天下來總計149人猝死。（圖／記者陳以昇攝）

記者徐愷昕／整理報導

昨日天氣好不容易回暖，但寒流今（11）日再度南下，各地猝死意外也持續傳出！其中桃園市10日上午至今，24時內共計新增7人，其中3人（2男1女）都是上廁所一半時突倒地、失去呼吸意識，送醫皆不治；另高雄市在這5天內也出現74起OHCA案，10日至11日更短時間內激增25件。

根據消防局調查資料顯示，7日0時累積至11日上午，連續5天至少有149人猝死，各地資料如下：台北市12人、新北市23人、基隆市8人、桃園市16人、新竹縣11人、新竹市1人、苗栗縣8人、彰化縣14人、南投2人、雲林12人、嘉義縣9人、高雄25人、宜蘭4人、花蓮4人，總計149人。

北部地區

台北市消防局7日至11日上午，共接獲15起OHCA案件，其3人救回，12人確定死亡，死者年齡介於90歲至60歲之間，是否與氣溫驟降有關，將進一步釐清。

新北市消防局指出，8日至10日至今共接獲31起內科OHCA案，最後僅10人被救回，11日再增4起內科OHCA案，分別為40歲樹林男、50歲板橋男、88歲新莊男、75歲三峽女，其中40歲及50歲男性成功救回，另2名長者確定死亡。

基隆市消防局8日至11日上午7時許，一共接獲8起內科OHCA案，病患被發現時皆已明顯死亡，但無法判定是否因為低溫造成的。

桃竹苗地區

桃園市消防局7日至10日上午7時一共接獲10起OHCA案，但後續截至11日上午9時許再增加6起，其中3名（2男1女）皆是上廁一半突然失去呼吸意識，且6人經送醫搶救皆宣告不治，死者年齡介於65至88歲之間。

新竹市消防局8日晚間7時至11日上午10時許共接獲3件OHCA，其中10日新增的患者為67歲男性，過去有糖尿病史，被發現時出現呼吸困難的症狀，接著即倒地，目前3案中2人仍在急救；新竹縣7至11日上午總計接獲11件OHCA案例，11人皆死亡。

苗栗縣消防局9日至10日共接獲非創傷OHCA患者共計5名，11日再接獲3起，分別為2名55歲男及1名40歲男，均急救無效死亡。

▲▼廁所,偷拍,女廁。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲桃園市有3人皆是上廁所一半，突然失去呼吸意識。（示意圖／記者徐愷昕攝）

中部地區

台中市消防局7日至11日僅接獲一起OHCA案，一名70歲男性因不明原因倒臥路邊，經送醫搶救，目前已恢復自主性呼吸。

南投縣消防局8日接獲2起猝死案例，分別為一名水里80多歲男性，另一名則是草屯85歲男性，9日晚間至11日上午9時並無新增案例。

彰化縣7日至10日總計13人猝死，年齡介於76至90歲之間，11日7時54分再增一名92歲二林男，目前總計14死。

雲林縣7日至9日共9人猝死，其中8人均是明顯死亡未送醫；10日至11日上午8時許再增3人，分別為元長65歲女、土庫87歲男及水林68歲男，其中68歲男被發現時明顯死亡，故沒有送醫。

南部地區

嘉義市回報沒有接獲相關案例；嘉義縣消防指出，7日至11日低溫送醫0人，內科OHCA送醫9人。

高雄市消防局指出，7日0時至今共74件非創傷OHCA患者，其中10日0時至11日共佔25件，不過以上皆無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

至於台南、屏東目前尚未接獲案例。

東部、離島地區

宜蘭縣衛生局統計，7日上午8時至10日上午8時，因低溫寒害因素，縣內醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共11人，其中4人送醫後均宣告不治，是否為天冷因素所致，仍待釐清，而11日接獲的其中一名個案為80歲男性，患有糖尿病、心臟病、高血壓等疾病。

花蓮消防局9日至11日共接獲4起OHCA案件，其中分別為2人被發現時陳屍於屋內，1人倒臥車內身亡，另1人則是員警，於追捕嫌犯過程突然倒地休克，送醫搶救不治，總計4死，是否與天氣有關，仍待釐清。

至於台東、金門目前尚未接獲案例。

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