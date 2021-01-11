寒流催出泡湯券買氣暴增2倍　網購盤點5大人氣溫泉飯店

▲天氣冷颼颼，泡湯暖身一下最舒服。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者洪菱鞠／台北報導

寒流持續發威，10度下以低溫讓人冷到受不了，除了靠暖暖包、保暖小物來取暖，在冷颼颼的天氣裡，許多人會特地安排泡湯暖身一下，帶動泡湯券近兩週在網購平台銷量暴增2倍之多。另外，接下來將迎來學生放寒假以及農曆春節假期，在目前無法出國旅遊的情況下，預料今年民眾將再度湧向國內旅遊，電商平台近期開始浮現搶購飯店住宿票券買氣之外，也進一步公布前3大熱門旅遊城市。

泡溫泉是許多人冬季放鬆必備行程，而近期低溫特報頻繁，泡湯券買氣旺，東森購物網觀察近期賣最好的前5大人氣溫泉飯店，首推熱銷百組的「東森山林渡假酒店」，泡湯+下午茶還可攜帶1名兒童免費同行，單人券只要365元，其次則是「水美溫泉會館」男女裸湯單人泡湯券、「大板根森林溫泉酒店」精緻遊套票20TTE、「長榮鳳凰酒店」平日慢活SPA+煙波亭火鍋20MO、「日出溫泉渡假飯店」露天風呂泡湯雙人券，優惠價389～1045元不等，站上也趁勢推出泡湯只要190元起促銷活動。

▲東森購物網推出泡湯190元起促銷活動，同時盤點近期前5大人氣溫泉飯店。（圖／翻攝自東森購物網）

網家旗下PChome旅遊也在這一波波寒流中發現站上泡湯券買氣浮現，其中又以北投、烏來最熱門，目前站上推出「北投水都溫泉會館 雙人客房120分鐘泡湯券」下殺3.2折；「北投水美溫泉會館 雙人湯屋+午間定食平日泡湯券」則有現省千元特惠。除了站上近兩週泡湯券銷量成長2倍，國旅需求居高不下，尤其農曆春節假期將至，線上訂購飯店住宿再激增，相較於2019年同期，今年12月國內訂房數成長40%，以3,500～4,500元雙人房最暢銷。

PChome旅遊根據網站銷售趨勢進一步公布「前三大熱門旅遊城市」，分別為交通便利、美食、景點豐富多元的台北、台中及台南地區，又以「體驗活動、季節限定自然美景」最受消費者青睞。像是台北近郊地區如陽明山、北投、九份老街等景點吸引大批民眾前往，台中以豐富自然景觀及人文藝術受歡迎，為親子假日出遊熱門選擇，台南具有豐富歷史文化及美食小吃，為萬年不敗的旅遊勝地。