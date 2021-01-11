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拿成關東煮夾！茶葉蛋「47顆全報廢」　店員曝1原因：只能整鍋丟

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲用錯夾子夾茶葉蛋，就會害整鍋報廢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都喜歡去超商買茶葉蛋、關東煮吃，若沒有特別注意，可能會以為所有夾子都能通用。一名在超商上班的女店員發文表示，「所有的食品都有自己的夾子」，但是某些客人總會不小心拿關東煮的夾子去夾茶葉蛋，最終就只能害整鍋變質、報廢。貼文一出，立刻引發熱議，還有網友回應，「真的要注意夾子」、「還有用手碰地瓜的」。

這名女店員在「爆怨公社」上發文懇求，「拜託！各大連鎖商店的客人啊，夾食品的時候稍稍的看一下」，其實超商內販售的熱食都有屬於自己的夾子，如果要吃茶葉蛋，就要用茶葉蛋專屬的夾子夾；要是使用關東煮的夾子夾取茶葉蛋，「結果就是整鍋變質、報廢」，像她日前才丟了47顆。

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原PO解釋，茶葉蛋其實是無油的，處在保溫、加熱的狀態中，如果關東煮的夾子誤進鍋內，整鍋就會變油，接著導致「油重複加熱」，然後變質、臭酸；為了不讓客人吃到壞掉的茶葉蛋，自然只能將整鍋丟掉，不再繼續販售。

7-11,茶葉蛋▲（圖／張一中記者攝）

▲茶葉蛋的鍋子內必須無油。示意圖，與本文無關。（圖／張一中記者攝）

貼文一出，不少網友留言回應，「長知識了」、「我還看過街友直接徒手進鍋抓茶葉蛋的」、「能混著用也很不簡單」、「我也看過用包子夾夾熱狗、用地瓜夾夾關東煮。」、「標籤貼得很清楚，真的還是有人會亂夾」、「看過有人拿地瓜的夾子夾茶葉蛋」、「有些人根本沒在看，夾子拿起來就夾了」；還有苦主表示，「真的超多的！還給我在關東煮湯裡面泡王子麵，害我在那邊撈麵渣超久」、「之前大夜班也遇過，我大夜還要負責洗和煮」。

此外，也有網友建議，「夾子尾端用鏈條鎖在鍋子附近，限制長度，跟手機展示品一樣」、「如果跟公家機關的筆一樣用繩子固定住呢」、「關東煮和茶葉蛋擺放分開點」、「加綁繩子或鏈子，讓夾子只能活動在該活動的地方」、「可以貼貼紙，限茶葉蛋使用、限關東煮使用」。

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