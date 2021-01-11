天冷緊閉窗戶放洗澡水　苗栗父女一氧化碳中毒急送醫

▲黃姓女子疑似一氧化碳中毒後，消防人員緊急將她從3樓抱下送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1棟社區大樓，10日晚間傳出一氧化碳中毒意外；1名黃姓女子（20歲）在準備放水泡澡時，疑似窗戶緊閉，加上瓦斯爐空氣不流通，導致在客廳沙發上的黃父（56歲）及女兒雙雙癱軟無力，所幸黃父在倒地前趕緊通報消防隊，及時送醫挽救2人性命。

苗栗縣消防局表示，10日晚間9時14分接獲通報，稱在苗栗市1棟社區大樓內，有父女2人疑似一氧化碳中毒，雙雙癱軟無力；消防人員抵達時立即把窗戶打開，並將頭昏腦脹的父女從3樓抱下送醫。黃父和救護人員表示，當時女兒正準備洗澡，可能是瓦斯爐設置在陽台內，空氣不流通才導致吸入過多一氧化碳造成中毒現象。

▲▼黃姓父女雙雙送上救護車給予純氧急救，所幸送醫後已無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防局指出，救護人員先將黃父從3樓抱下送醫，在給予純氧後已經慢慢恢復意識；黃女則是衣著完整的倒臥沙發上癱軟無力，經救護人員抱下樓後雙雙送醫。所幸在醫院搶救下，2人已經沒有大礙。

消防局呼籲，連日天氣寒冷，民眾常使用電暖器保暖，但電暖器須使用專用插座，切忌使用延長線，也不要接近易燃物；熱水器或瓦斯爐具使用也須保持通風，才能遠離一氧化碳中毒危機。

▲熱水器疑似通風不良，導致屋內2人一氧化碳中毒送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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