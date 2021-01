芝加哥隨機槍擊4死3傷！中國博士生遭近距離爆頭　槍手自拍影片曝

▲南丁格爾槍殺30歲中國籍博士生范毅然。(圖/達志影像/美聯社、推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國芝加哥日前發生連環槍擊案,槍手在路上隨機開火,造成至少4人死亡、3人重傷,其中一名死者為中國籍博士生,他遭子彈貫穿頭部身亡;槍手也隨即被警方擊斃。這名槍手在作案前曾在社群媒體發布自拍影片,揚言「炸掉整個社區」。

當地警方在記者會中表示,現年32歲的南丁格爾(Jason Nightengale)9日持槍在海德公園停車場內,朝坐在車裡的30歲中國籍博士生范毅然(Yiran Fan)的頭部開槍,隨後闖入一間公寓,槍殺46歲保全還有一名正在拿取信件的女子;接著他走入一間商店,槍殺一名20歲男子後,開槍擊中81歲婦人的頭部與頸部;他走出商店後,又朝著一名與母親坐在車內的15歲女孩開槍。

