馬斯克曝2021年4大預測…人類會重返月球！　衛星網路即將問世

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國電動車特斯拉（Tesla）股票不斷飆漲，也讓創辦人馬斯克（Elon Musk）登上全球首富寶座。而馬斯克2020年的事業，除了在自動駕駛上持續提升外，在AI人工智慧與航太領域也各有突破，他同時也對2021的做出最新預測，期待將這些全部實現。

預測一

特斯拉將在2021年推動「完全自動駕駛」（FSD）的訂閱制訂購方案，也就是說人們可以「真正擁有」全自動駕駛車輛；另外，在2030年將有80％的車主選擇電動車，且幾乎所有車都具有L5級自動駕駛能力。

預測二

衛星網路將於2021年問世。馬斯克的航太公司SpaceX從2020年開始，就不斷向太空發射聯網衛星，平均每月達到60顆，目前累積有1000個SpaceX的衛星繞地球運行。目前這個衛星網路「Starlink」已開放部分美加用戶使用，每月收費不到100美元，平均傳輸速度會在50Mbps至150Mbps之間。

預測三

馬斯克一直對太空非常感興趣，他表示人類將在2021年重返月球，且美國會在今年於月球上舉辦首次「遙控器車」競賽。SpaceX計劃於2021年10月發射獵鷹9號火箭。

預測四

太陽能和儲能業務增幅將超過電動市場。馬斯克表示，特斯拉的能源公司有機會發展到與「汽車業」相當的規模，甚至在2021年超過電動車；當太陽能比現有的化石燃料更便宜時，全球半數國家和美國幾州的太陽能發電價格，就會低於或等同於現價。

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