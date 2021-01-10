川普獨握「動用核武」大權…沒人可阻止！　前防長急籲拜登廢除

▲美國總統川普握有「發動核戰的絕對權力」。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國前國防部長裴利（William Perry）呼籲總統當選人拜登（Joe Biden ）改革現有體制，別再讓總統單獨掌控美國的核子武器。裴利並形容這種體制「過時、不必要且極度危險」。

法新社報導，裴利做上述呼籲的同一天，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）才與參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）對話，討論如何確保現任總統川普無法在任內最後幾天發動核子攻擊。

曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）政府服務的裴利說：「拜登一上任就應該宣布，他將與國會裡一個特定團體分享動用核武的權力。」

裴利是在政治新聞雜誌Politico一篇文章中作上述呼籲。共同撰文者為提倡加強管控核武的犁頭基金會（Ploughshares Fund）成員科林納（Tom Collina）。

Opinion: The time has come to take the nuclear football away from Trump — and all the presidents that come after him.



Under existing policy the only sure way to safeguard the nuclear arsenal from an unstable president is not to elect onehttps://t.co/TnzxcILmUr — POLITICO (@politico) January 9, 2021

文中寫道，20日將上任的拜登也應宣布美國永遠不會發動核戰，只會基於報復才使用核彈。

文中指出，現有體制給予任一位美國總統「神一般的權力，頃刻就能毀滅全球」，這種作法「不民主、過時、不必要且極端危險」。

曾於1994至1997年擔任防長的裴利質疑：「我們真的相信川普夠有責任感，而把毀滅世界的權力託付給他嗎？」

美國總統身旁隨時跟著一名軍方幕僚，手上拿著俗稱「足球」（football）的公事包，裡面有發動核子攻擊的密碼和必要資訊。

裴利與科林納警告，總統握有「發動核戰的絕對權力」。

他們寫道：「幾分鐘內，川普就能釋出數百枚核彈，又或者只釋出一枚。他不需要諮詢另一人意見，國防部長無法置喙，國會無從干涉。…我們為何要冒這種風險？」

文章並指出，總統握有如此龐大的權力可回溯至二戰末期。在日本長崎和廣島經歷原爆，引發人們對核武的恐懼後，時任總統杜魯門（Harry Truman）決定不應讓軍方握有下令使用核武的權力，應讓總統一人掌握。

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