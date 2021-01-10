民眾黨中央委員選舉登場　謝立功：競爭激烈「參與人數很多」





▲台灣民眾黨秘書長謝立功出席第一屆全國黨員代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨在10日舉辦中央委員及評議委員選舉，扣掉6席當然中常委，共15人登記參選，將爭取9席的中央委員。民眾黨秘書長謝立功10日表示，此次競爭滿激烈的，對於中央委員一年得募資100萬元，許多後來參選的人都覺得門檻合理，希望對黨有所貢獻。

民眾黨於10日進行第一屆全國黨員代表大會，謝立功受訪時提及，大家都對中央委員選舉非常有興趣，一直參與黨內很重要的委員會，所以不論是中央委員或中評委，競爭都滿激烈的，參與人數很多。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

關於中央委員一年得募資100萬元，被部分人質疑門檻高。謝立功指出，一開始很多人討論此議題，但後來參與中央委員選舉的人都覺得門檻合理，因為參與黨的職務就是希望對黨有貢獻，儘管有些小壓力，但大家一起努力，為黨未來發展有正面助益。

針對外界質疑選完中央委員是黨內權力核心洗牌，謝立功認為，不要用這樣的思考，其實黨非常多元，這也是後來柯文哲提名人選的原因，就是怕原來參選黨代表的人不想參選中央委員，但事後覺得若能更多元進入決策體系，對未來決策周延性有所幫助。

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