高鐵延伸屏東打造「科學園區」　民團不要政治路線批：定位不明

▲蘇貞昌表示，預計今年4月要啟動綜合性規劃。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌今（10日）南下視察屏東高鐵特定區（位於六塊厝），會中提到預計今年4月要啟動綜合性規劃，並且高鐵延伸屏東，還要打造「屏東科學園區」。爭取高鐵到屏東聯盟表示，不要政治路線，要蘇貞昌立即撤回六塊厝支線方案。

聯盟要求政府重新規劃高鐵延伸屏東路線方案，堅持以一車到底的主線延伸原則，接著說明高捷從小港延伸屏東東港，都能一車到底，為何高鐵到屏東不能採取一車到底原則，反對高鐵延伸屏東半套規劃。

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聯盟指出，高鐵延伸屏東應該採取未來預留環島路線規劃的「小港潮州案」，而不是六塊厝支線案，政府應該要有遠見，不該短視近利，高鐵延伸屏東隸屬台灣百年建設，不該只有少數人政治決定，還是錯誤的政治決定，請政府採取一車到底方案延伸高鐵到屏東。

聯盟強調，所謂屏東科學園區目前定位不明，政府所列舉的屏東科學園區規劃，幾乎與高雄市正在布局的規劃幾乎完全一樣，基於產業鏈聚合的概念，高雄市未來可說是南台灣5G+AIot重鎮，屏東縣根本無法拿憑空想像的東西競爭。最後呼籲，政府針對屏東縣產業規劃更應符合當地產業結構特性，並非超越高雄市，而是思考如何與高雄市互補。