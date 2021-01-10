　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵延伸屏東打造「科學園區」　民團不要政治路線批：定位不明

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲蘇貞昌表示，預計今年4月要啟動綜合性規劃。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌今（10日）南下視察屏東高鐵特定區（位於六塊厝），會中提到預計今年4月要啟動綜合性規劃，並且高鐵延伸屏東，還要打造「屏東科學園區」。爭取高鐵到屏東聯盟表示，不要政治路線，要蘇貞昌立即撤回六塊厝支線方案。

聯盟要求政府重新規劃高鐵延伸屏東路線方案，堅持以一車到底的主線延伸原則，接著說明高捷從小港延伸屏東東港，都能一車到底，為何高鐵到屏東不能採取一車到底原則，反對高鐵延伸屏東半套規劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟指出，高鐵延伸屏東應該採取未來預留環島路線規劃的「小港潮州案」，而不是六塊厝支線案，政府應該要有遠見，不該短視近利，高鐵延伸屏東隸屬台灣百年建設，不該只有少數人政治決定，還是錯誤的政治決定，請政府採取一車到底方案延伸高鐵到屏東。

聯盟強調，所謂屏東科學園區目前定位不明，政府所列舉的屏東科學園區規劃，幾乎與高雄市正在布局的規劃幾乎完全一樣，基於產業鏈聚合的概念，高雄市未來可說是南台灣5G+AIot重鎮，屏東縣根本無法拿憑空想像的東西競爭。最後呼籲，政府針對屏東縣產業規劃更應符合當地產業結構特性，並非超越高雄市，而是思考如何與高雄市互補。

ET快訊
快訊／台東男持刀搶劫　遭警火速壓制逮捕
快訊／天氣太冷　北市大樓外牆「數十片磁磚掉落」砸中路人
爆余天「7年1次郎」床上功夫差！女星提問李亞萍變臉開嗆
2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　女：根本檢舉魔
快訊／半導體廠M31董事長林孝平62歲驟逝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石斑魚雄魚來源不足種苗量產卡關　專家想出「冷凍精液」解決

高鐵延伸屏東打造「科學園區」　民團不要政治路線批：定位不明

107家業者台灣豬標章被收回！農委會解釋「家樂福遭撤下」始末

「永裕興18號」失聯12天搜救有譜　海況好轉4艘大型漁船前往協助

「鳳林、埔里有爆炸聲！」花蓮4.9有感地震　網驚呆：地鳴驚人

爆資遣香港分公司員工　華航「曝原因」：資遣費優於當地法規

集中檢疫做居檢「訂房率破5成」　指揮中心最多再釋出1000間

真理校長上任從未進臺文館！張良澤無薪付出換絕情：每天都很不安

快訊／突晃一下！11:23花蓮規模4.9有感地震　最大震度達4級

以為小感冒只吃成藥！她3天後「戴氧氣罩」急救　血壓飆升心臟險停

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

石斑魚雄魚來源不足種苗量產卡關　專家想出「冷凍精液」解決

高鐵延伸屏東打造「科學園區」　民團不要政治路線批：定位不明

107家業者台灣豬標章被收回！農委會解釋「家樂福遭撤下」始末

「永裕興18號」失聯12天搜救有譜　海況好轉4艘大型漁船前往協助

「鳳林、埔里有爆炸聲！」花蓮4.9有感地震　網驚呆：地鳴驚人

爆資遣香港分公司員工　華航「曝原因」：資遣費優於當地法規

集中檢疫做居檢「訂房率破5成」　指揮中心最多再釋出1000間

真理校長上任從未進臺文館！張良澤無薪付出換絕情：每天都很不安

快訊／突晃一下！11:23花蓮規模4.9有感地震　最大震度達4級

以為小感冒只吃成藥！她3天後「戴氧氣罩」急救　血壓飆升心臟險停

不戴口罩硬闖關！大爺回頭撂狠話：你算什麼東西　驚人身份被踢爆

李玉璽超臭臭豆腐錄影　曾國城一吃停不下手狂嗑

屏東砂石車撞養鴨場大門再衝大排　傳動軸斷裂8個輪子噴出

快訊／台東男持刀闖服飾店搶劫！　遭警火速壓制逮捕

兄弟近7年6度打總冠軍都失利　許峰賓：壓力釋放必能出現連霸

性侵8歲女童有錢拿！淫魔趙斗淳出獄申請津貼...每月爽領120萬

矽智財廠M31董事長林孝平驟逝　同業大廠總座：很訝異、難過

男大生IG遭搭訕邀打工　先匯4千還提供網銀帳密...險淪詐騙共犯

台美交流限制前2年已鬆綁　蕭美琴曾在國務院面見亞太助卿

快訊／疑天氣太冷！北市大樓外牆「數十片磁磚掉落」砸中路人

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

8℃凍夜！他洗一半變冰水：2桶瓦斯都沒了　救急方法曝

真理大學師生3點聲明　揭「名譽館長」真相

冷空氣接力！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

玉山氣象站沒暖氣　林佳龍要送暖暖包

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌感謝克拉芙特來訪：盼台灣在國際上能有更大空間

蘇貞昌感謝克拉芙特來訪：盼台灣在國際上能有更大空間

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日至15日來台訪問，屆時會與我國外交人員會面，並晉見總統蔡英文。對此，行政院長蘇貞昌10日表示，盼台美更進一步積極互動，讓台灣能夠在國際上有更大的空間。

蘇貞昌搞錯松阪豬　羅智強：昔有鹿茸馬、今有松阪蘇

蘇貞昌搞錯松阪豬　羅智強：昔有鹿茸馬、今有松阪蘇

鄭正鈐：蘇貞昌應找李遠哲吃萊豬

鄭正鈐：蘇貞昌應找李遠哲吃萊豬

2021電動機車補助出爐　「重、輕型7千元」用國產電池芯再加碼3千

2021電動機車補助出爐　「重、輕型7千元」用國產電池芯再加碼3千

蘇貞昌提「松阪豬」被打臉　柯文哲：我昨晚才知道原來不是地名

蘇貞昌提「松阪豬」被打臉　柯文哲：我昨晚才知道原來不是地名

關鍵字：

蘇貞昌高鐵延伸屏東高鐵高鐵南延屏東科學園區爭取高鐵到屏東聯盟六塊厝高雄市小港潮州

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面