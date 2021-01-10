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蘇貞昌感謝克拉芙特來訪：盼台灣在國際上能有更大空間

 ▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）
▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日至15日來台訪問，屆時會與我國外交人員會面，並晉見總統蔡英文。對此，行政院長蘇貞昌10日表示，盼台美更進一步積極互動，讓台灣能夠在國際上有更大的空間。

針對克拉芙特來台一事，蘇貞昌10日上午視察「屏東高鐵特定區」表示，這幾年台美關係在蔡總統領導下，有非常大的進步，光前一年，台美之間的貿易就高達新台幣2兆4300億。台美之間對於區域和平穩定也都一致，一同為區域和平穩定一起協力。

蘇貞昌說，台美都是同樣尊重民主、自由，以及開放的共同價值，兩國之間會更積極互動、互惠，而且美國也一直發表對台灣積極支持的言論，美國國會不分黨派，也一致支持許多友台法案。

他提到，這幾年在蔡總統領導下，爭取到很多台灣必要的防衛武器、設施等，對於美國重視台灣、為台灣發聲也深表感謝，盼更進一步積極互動，讓台灣能夠在國際上有更大的空間。

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