新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

▲寒流急凍！一周2波冷空氣接力，低溫暴冷下探6度。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣接二連三來襲！氣象局指出，明天又有另一波寒流南下，下半天起各地將再度感受到降溫，越晚越冷，預估周二晚至周三清晨台南以北、東北部低溫下探6-9度。周三至周六寒流減弱，逐步回暖，但目前資料研判，下周末還會再有一波冷空氣來襲。

氣象局持續發布低溫特報，今傍晚至明上午局部地區氣溫仍偏低，其中，新北市、花蓮縣亮低溫橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣亮低溫黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

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▲氣象局今晚到明上午持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，明天另一波寒流南下，白天雖然溫度有略回升，但隨著冷空氣下半天報到，各地越晚越冷，明晚到後天清晨有第一波低溫出現，西半部、東北部低溫9-10度，花東約12-14度。

明天寒流帶來較多水氣，北部、東北部容易下雨，花東、中南部山區有局部降雨，中南部平地雖以多雲為主，但也可能有零星降雨。

氣象局預報，周一下半天起到周二上半天，北台灣1500-2000公尺高山持續有降雪機率，若水氣跟低溫互相配合，中南部3000公尺以上高山也可能下雪。

周二起水氣逐漸減少，不過，東半部仍有局部降雨，中南部山區也有零星降雨，但北部白天起降雨漸緩，中南部平地雲量漸少。

▲新一波寒流最冷時間點落在周二晚上到周三清晨，台南以北、東北部低溫6-9度。（圖／記者李毓康攝）

新一波寒流最冷時間點落在周二晚上到周三清晨，受到輻射冷卻影響，台南以北、東北部低溫6-9度，其他地區也僅10-12度。

周三到周六寒流減弱，各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨。氣象局表示，各地高溫可以回升到20度以上，低溫也逐步回升至14-16度。

不過，目前資料研判，下周末可能還有另一波冷空氣來襲，氣象局指出，由於資料還很分歧，包含影響時間跟強度還有很大落差，將會持續觀察。

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