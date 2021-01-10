　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

▲寒流急凍！宜蘭2天內3男子「全身冰冷」猝死。（示意圖／記者游芳男翻攝）

▲寒流急凍！一周2波冷空氣接力，低溫暴冷下探6度。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣接二連三來襲！氣象局指出，明天又有另一波寒流南下，下半天起各地將再度感受到降溫，越晚越冷，預估周二晚至周三清晨台南以北、東北部低溫下探6-9度。周三至周六寒流減弱，逐步回暖，但目前資料研判，下周末還會再有一波冷空氣來襲。

氣象局持續發布低溫特報，今傍晚至明上午局部地區氣溫仍偏低，其中，新北市、花蓮縣亮低溫橙燈，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣亮低溫黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局今晚到明上午持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，明天另一波寒流南下，白天雖然溫度有略回升，但隨著冷空氣下半天報到，各地越晚越冷，明晚到後天清晨有第一波低溫出現，西半部、東北部低溫9-10度，花東約12-14度。

明天寒流帶來較多水氣，北部、東北部容易下雨，花東、中南部山區有局部降雨，中南部平地雖以多雲為主，但也可能有零星降雨。

氣象局預報，周一下半天起到周二上半天，北台灣1500-2000公尺高山持續有降雪機率，若水氣跟低溫互相配合，中南部3000公尺以上高山也可能下雪。

周二起水氣逐漸減少，不過，東半部仍有局部降雨，中南部山區也有零星降雨，但北部白天起降雨漸緩，中南部平地雲量漸少。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲新一波寒流最冷時間點落在周二晚上到周三清晨，台南以北、東北部低溫6-9度。（圖／記者李毓康攝）

新一波寒流最冷時間點落在周二晚上到周三清晨，受到輻射冷卻影響，台南以北、東北部低溫6-9度，其他地區也僅10-12度。

周三到周六寒流減弱，各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨。氣象局表示，各地高溫可以回升到20度以上，低溫也逐步回升至14-16度。

不過，目前資料研判，下周末可能還有另一波冷空氣來襲，氣象局指出，由於資料還很分歧，包含影響時間跟強度還有很大落差，將會持續觀察。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
老師急打電話「全校只剩妳兒子」：何時才到！ 嚴立婷罕見出糗
跟老師同學約台北聚會　南科台積電工程師凌晨出門遭運將撞死
越「露點人妻」羞認照片都是老公拍的　真實職業曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

太平山明午後再度禁止入園！第三波「預警性機動管制」曝

口罩大廠華新年終上看4月　中衛不證實「加碼」：除夕前公布

「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

別再衝！合歡山公路17:00起預警性封閉　3高山路段祭夜間管制

太平山10日入夜後再冰凍！　11到13日園區管制時間出爐

全聯也跟上！水果區驚見「珍妮佛羅培茲」　網嗨翻：我也為此而來

太平山翠峰湖冰封2天神秘面紗曝光　「灑滿糖粉的甜甜圈」超美

合歡山地面「結冰2cm」行走在巨大冰塊！網嗨朝聖：全台最高溜冰場

石斑魚雄魚來源不足種苗量產卡關　專家想出「冷凍精液」解決

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

太平山明午後再度禁止入園！第三波「預警性機動管制」曝

口罩大廠華新年終上看4月　中衛不證實「加碼」：除夕前公布

「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

別再衝！合歡山公路17:00起預警性封閉　3高山路段祭夜間管制

太平山10日入夜後再冰凍！　11到13日園區管制時間出爐

全聯也跟上！水果區驚見「珍妮佛羅培茲」　網嗨翻：我也為此而來

太平山翠峰湖冰封2天神秘面紗曝光　「灑滿糖粉的甜甜圈」超美

合歡山地面「結冰2cm」行走在巨大冰塊！網嗨朝聖：全台最高溜冰場

石斑魚雄魚來源不足種苗量產卡關　專家想出「冷凍精液」解決

台美交流限制取消　前外交官揭密：蓬佩奧這決定很難得

林宥嘉「戴白鬍子＋耶誕帽」現身台南！　衝下台狂灑糖...現場嗨翻

奧利奧變「奧1奧」　央視踢爆山寨食品...網友接棒：看過雷碧

腎結石震碎喝水量暴增20倍　阿翔：選擇與它和平共處　

女性的沈默殺手！「這7種人」卵巢癌易纏上…喝高脂奶粉風險↑2.6倍

新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

美首艘液化天然氣載運抵台　中油與美國能源公司開啟長期合作　

爬升千米卻不耳鳴！阿里山森鐵秘密...途經「消失地平線的車站」

黃薇渟「零食減肥法」瘦到臉凹　胡宇威制止：不要再減了！

BWF最新籤表出爐！　戴資穎首輪將碰世青賽銅牌泰國18歲小將

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

8℃凍夜！他洗一半變冰水：2桶瓦斯都沒了　救急方法曝

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

真理大學師生3點聲明　揭「名譽館長」真相

冷空氣接力！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

高鐵圓滿專案　住飯店最低免費

更多熱門

相關新聞

大禹嶺與台14甲線合歡山路段　17時起封路

大禹嶺與台14甲線合歡山路段　17時起封路

公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，10日入夜後山區道路之台8線中橫公路山區路段及台14甲線合歡山區氣溫降至冰點以下，道路仍有結冰及降雪之可能，影響行車安全，仍有必要實施預警性封路。

合歡山地面「結冰2cm」　網嗨：最高溜冰場

合歡山地面「結冰2cm」　網嗨：最高溜冰場

男火車站廁所倒地猝死！全台4天內至少89人離世

男火車站廁所倒地猝死！全台4天內至少89人離世

11:23花蓮有感地震　初判震度4級以上

11:23花蓮有感地震　初判震度4級以上

鄭明典解密玉山氣象站觀測員日常

鄭明典解密玉山氣象站觀測員日常

關鍵字：

寒流低溫低溫特報氣象局氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面