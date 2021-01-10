合歡山地面「結冰2cm」行走在巨大冰塊！網嗨朝聖：全台最高溜冰場

▲經過一晚地面變成結冰。（圖／翻攝自合歡山賞雪機動社團，下同）



記者黃可昀／綜合報導

這波寒流使得合歡山降下大雪，山頭都蒙上一層雪白外皮，有遊客今天清晨上山發現，一下車就滑到快要站不穩，地面結了一層厚厚的冰，厚度約2公分，「這不是雪，是冰！」

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▲樓梯、停車場、扶手全都結冰。



原PO在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」表示，武嶺昨天一整晚都是乾冷狀態，地面轉為結冰，冰塊厚度約2公分，由於結冰面不平整，凹凸處卡著一些白雪，遊客遠看可能會以為地面是覆蓋了一層雪，但其實底下都是冰塊，且從停車場就開始結冰，一個不小心就會滑倒摔跤，「鞋子沒有冰爪的可能屁股要穿厚一點」。

不過，今天白天有稍微回暖，原PO不久後在留言處回報，太陽出來以後冰塊有漸漸融化，但遊客上山還是得注意濕滑。其他人回應，「所以現在上去也要裝雪鏈嗎」、「可以上去溜冰了」、「最高的溜冰場」、「每年都有人在樓梯滑倒」、「曾經親眼目睹有人用滾的下樓梯，痛啊～」

▲下午冰塊就融得差不多了。



下午原PO更新合歡山現況，經過一個上午的陽光照射後，冰層已經融得差不多，地面呈現積水的濕滑狀態，但從照片中來看，停車場內還是停滿車輛，可見許多遊客仍趁著周末最後一天，無畏低溫衝上高山賞雪，但還是得加強保暖工作，這兩天全台已有126人受不了低溫暴斃，猝死者多為高齡長者，接下來還有好幾波寒流，晚上睡覺要特別注意室內溫度。