低溫奪命…35歲男火車站廁所倒地猝死！全台4天內「至少85人離世」

▲寒流來襲4天內，全台至少有85人猝死。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏／整理報導

超強寒流來襲，全台持續低溫，各地猝死意外頻傳！中央氣象局今（10日）觀測，清晨最低溫出現在苗栗縣西湖及公館，只有3.4度。其中，9日至今（10日）再出現一名年僅35歲的男子，因不明原因倒臥竹東火車站廁所內，送醫搶救宣告不治，提醒民眾務必注意保暖。

對此，根據消防局調查資料顯示，7日0時累積至今（10日）連續4天至少有85人猝死，各地資料如下：台北市12人、新北市21人、基隆市6人、桃園市10人、新竹縣2人、新竹市1人、苗栗縣5人、彰化13人、南投2人、雲林6人、宜蘭3人、花蓮4人，相較於昨日69人，今天截至又新增15人。



北部地區

台北市消防局7日至今10日上午，共接獲14起OHCA案件，其中5件放棄急救，另9件送醫後，僅2人救回，7人宣告不治，死者年齡介於90歲至60歲之間，是否與氣溫驟降有關，將進一步釐清。

新北市消防局指出，8日至10日至今共接獲31起內科OHCA案，最後僅10人被救回。其中死者年紀最小16歲，據了解，該少年罹患腦幹癌，疑因不堪低溫病情惡化，一早失去呼吸心跳，到院後不治

基隆市消防局8日至10日上午8時，接獲6起內科OHCA案，分別為5男1女，被發現時，皆已明顯死亡，年齡介於52歲至83歲，但無法判定是否因為低溫造成的。

桃竹苗地區

桃園市消防局7日至10日上午7時一共接獲10起OHCA案，分別為81歲男、60歲男、55歲男、41歲男、42歲男、41歲男、76歲女、64歲女、95歲女及81歲女，多為突然倒地或抽蓄，隨即無呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。

新竹市消防局8日晚間7時至10日上午共接獲2件OHCA，原因不詳，其中一人死亡，另外一人還在急救中；新竹縣消防局9日晚間7時至10日上午8時共接獲2件OHCA案，一名94歲男性於家中死亡，過去病史為心臟病，另一名則為35歲男性，因不明原因倒臥竹東火車站廁所，過去病史不詳，送醫搶救不治。

苗栗縣消防局9日至10日，共接獲非創傷OHCA患者共計5名（3男2女），分別為74歲女性、58歲女性、57歲男性、90歲男性及58歲男性，但無法判定是否因天冷造成猝死。

▲氣溫驟降，猝死意外頻傳。（示意圖／pixabay）

中部地區

台中市消防局接獲9日一起OHCA案，一名70歲男性因不明原因倒臥路邊，經送醫搶救，目前已恢復自主性呼吸。

南投縣消防局8日接獲2起猝死案例，分別為一名水里80多歲男性，另一名則是草屯85歲男性，9日晚間至今晨並無新增案例。

彰化縣7日至今13人猝死，今（10日）上午6時再接獲6起OHCA案，分別為5男1女，年齡介於76至90歲之間。

雲林縣7日至9日共6人猝死，其中5人均是明顯死亡未送醫。

嘉義市至今沒有接獲相關案例；嘉義縣7日至10日至今，低溫送醫0人，內科OHCA送醫4人。

南部地區

高雄市消防局統計9日上午8時至10日上午8時急病OHCA案件共5件，但無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

至於台南、屏東目前尚未接獲案例。

東部、離島地區

宜蘭衛生局統計，7日上午8時至10日上午8時，因低溫寒害因素，縣內醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共9人，其中3人送醫後均宣告不治，是否為天冷因素所致，仍待釐清。

花蓮縣消防局9日至今共接獲4起OHCA案件，其中分別為2人被發現時陳屍於屋內，1人倒臥車內身亡，另1人則是員警，於追捕嫌犯過程突然倒地休克，送醫搶救不治，總計4死，是否與天氣有關，仍待釐清。

至於台東、金門目前尚未接獲案例。

▼蕭姓員警於追捕嫌犯過程，突然倒地休克，經送醫搶救仍不治，此圖為蕭員日前救援老婦人畫面。（圖／玉里分局提供）