華強北電子街轉型美妝城　被抓包「6億走私貨」商家急跑路

▲爆出走私事件後，華強北大部分商家都未開門。（圖／翻攝《時代周報》）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東深圳華強北曾有「中國電子第一街」的外號，但近年受大環境影響，正逐漸轉型為美妝城。不過，大陸海關近日卻在華強北破獲了一個美妝產品走私集團，並起出價值超過6億元人民幣（約26億元新台幣）的涉嫌走私貨物，也嚇得眾多商販連夜撤貨跑路，搬貨搬到貨車不夠用。

根據陸媒《時代周報》報導，大陸海關與警方去年12月28日對涉嫌透過跨境電商平台走私的集團展開集中打擊，華強北「明通化妝品市場」中的CC美妝是這次查緝行動的重點，緝私警也對「曼哈美妝交易中心」等商場的多個涉嫌走私店鋪進行了查緝，共起初涉嫌走私貨物價值超6億元。

2021年首日，深圳市市場監管局、公安等部門也聯手對華強北化妝品店鋪走私和假貨等行為展開大檢查，明通化妝品市場、曼哈美妝交易中心等多個大型化妝品市場為了配合檢查，全部處於歇業整頓狀態，整個華強北一入夜宛如「鬼市」。

華強北的商戶透露，官方的檢查可能要持續到月底，現在才月初，大家都不知道甚麼時候才能開門，貨都快要壓爛了。

報導也提到，華強北的許多美妝店家已經在緊急撤貨，打算風波過後再擇時回歸，這也導致搬貨需求大增。一名貨車司機指出，撤貨潮已持續多天，附近的貨車都不夠用了，就算運費漲價15%也有商家願意買單。