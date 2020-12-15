香港再添82例確診！　陸專家批防疫不到位：增加深圳的壓力

▲香港疫情嚴峻。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港第四波疫情持續，昨（14）日再新增82例確診，包含本地77例及境外5例，而本地則有37名「感染源頭不明」。大陸衛健委高級別專家組成員曾光對此批評，香港在「外防輸入，內防擴散」的防疫措施上並沒有落實到位，這也讓深圳的防控壓力較大。

綜合媒體報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君14日表示，香港新增82例確診，患者年齡介於2至90歲，77例本土感染病例中有37例「感染源頭不明」，剩餘的40例則與此前出現的確診病例有關。截至目前，香港共有115名確診病患在公立醫院離世。

曾光接受《廣州日報》專訪時表示，香港的疫情防控情況和中國大陸不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的「深圳的疫情防控壓力也會比較大」。

曾光強調，香港特區政府制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，但關鍵還在於各項政策要落實到位。

另外，面對春節假期的到來，曾光指出，雖然春節期間人員大流動，但只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情，從這個角度上講，春節期間大家回家過年還是沒問題的，「只是今年過春節估計跟平時還是不太一樣，還是不鼓勵互相串門，或者大規模的室內聚集。」他還強調，「在疫苗沒出來之前，局部地區出現個別案例，這都是很正常的，沒必要感到驚慌。」

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