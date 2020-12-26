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深圳開放三類出國人員「免費打疫苗」　下周起實施

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸全面推動疫苗施打，重點人群費用大多由政府財政支出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸日前宣布全國施打新冠疫苗策略後，多地陸續發布預約通知。其中，廣東省深圳市在為重點人群啟動接種工作的基礎上，進一步公告，自28日起，3類符合條件的深圳出國人員，可自行接種新冠疫苗，且為免費施打。

據了解，大陸全國施打新冠疫苗採「兩步走」策略，第一步重點人群主要包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、內地籍跨境司機及接駁司機、醫療衛生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等，後續以疫苗上市情況，為高危險人群、一般人群安排接種。

綜合成都、青島、臨沂、日照，以及福州等地發布的疫苗預約接種的通知，優先施打的高風險人群有醫療衛生人員、海關進出口相關人員、出國人員等，其中出國人員目前施打疫苗並非完全免費，或全由政府財政負擔，要價多數為每劑222元人民幣（954元新台幣）左右，須施打兩針劑。

但據《深圳衛視》報導和深圳疾控發布，當地因公因私出國人員，包括留學生、因公出國人員、因私出國人員等，接種費用也均由政府財政承擔，個人不用掏錢，並自28日起，開放深圳羅湖、南山、寶安、龍崗、龍華區5家社康中心接種。

深圳官方公告稱，每天上午11點，對民眾開放未來7天（不含當日）的可預約號源，由於疫苗數量有限，預計首周每天可預約人數為300到500人。

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